تمرد الروبوتات.. روبوت شركة تيسلا يغرس مخالبه في ظهر مهندس

نقلت ديلي ميل الصحيفة البريطانية خبر عن قيام روبوت بمهاجمة أحد العاملين في شركة تيسلا والتي يملكها رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، حيث أشار التقرير أن رجلين شهدا هجوم الروبوت الذي يعمل على التقاط أجزاء السيارة المصنوعة من الألومنيوم ونقلها.

روبوت شركة تيسلا- نقلا عن Daily Mail

قام الروبوت بتثبيت الرجل على الأرض وغرس مخلب معدني في ظهر الرجل وذراعه وترك ذلك بقع دماء على أرضية المصنع، حيث لم يتم توضيح سبب الذي دفع الروبوت للقيام بذلك، بينما تم الكشف عن الأمر مؤخرا وكانت الحادثة وقعت قبل عامين.

يأتي هذا التقرير عن مهاجمة الروبوت لمهندس في تسلا وسط أخبار سابقة عن زيادة إصابات من زملاء العمل الآليين في مراكز شحن أمازون، إضافة إلى أخطاء الجراحين الآليين والسيارات ذاتية القيادة، وهو ما يلقي الضوء عن مدى جاهزية الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وأشار تقرير الإصابة الذي تقدمت به تسلا أن الإصابة لم تكن تستحق إجازة من العمل، حيث يجب أن تقوم شركة تسلا بتقديم تقرير عن أي إصابة تحدث في العمل من أجل استمرار الإعفاء الضريبي من ولاية تكساس.

وذكر التقرير رأي محامية تمثل العمال المتعاقدين مع تيسلا والتي أشارت أنه لا يتم الإبلاغ عن كل الحوادث التي تقع في المصنع، ومن بينها وفاة عامل بناء في المصنع بتاريخ 28 سبتمبر 2021، حيث توفي عامل بسبب ضربة شمس أثناء بناء مصنع جيجا تكساس التابع لـ تيسلا والذي تبلغ مساحته 2000 فدان، حيث لم يتم ذكر الواقعة في التقرير المقدم للولاية من أجل الحوافز الضريبية.

تتضمن تقارير إدارة السلامة والصحة المهنية الخاصة بشركة Tesla الالتواء والجروح والكسور الناتجة عن العمال الذين يعملون على الآلات، بالإضافة إلى الأمراض الناجمة عن ملامسة السموم مثل الأمونيا.