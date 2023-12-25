تل أبيب تستيقظ على نبأ أليم بعد واقعة نفق الأسرى.. وبيان هام من الجيش الإسرائيلي

توترات كبيرة يشهدها الشارع الإسرائيلي خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، على واقع ارتفاع عدد القتلى من الجيش في قطاع غزة، في الوقت الذي استيقظ فيه اليوم على نبأ حزين، لاسيما لأسر الضحايا الذين طالما طالبوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشرعة التوصل إلى اتفاق سريع يضمن عودة زويهم المأسورين سريعًا مقابل وقف إطلاق النار وإنهاء الاقتتال الدائر في القطاع الذي يكبدهم الكثير من الأبناء والأصدقاء، حيث تم الوصول إلى موفق نفق الأسرع المقتولين.

مقتل 5 أسرى إسرائيليين

وفي بيان جديد، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد، التمكن من انتشال جثث خمس رهائن إسرائيليين، تم العثور عليهم داخل شبكة أنفاق تحت الأرض في شمال قطاع غزة بعد مقتلهم خلال احتجازهم لدى حركة حماس، في الوقت الذي تحمل فيه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية، المسؤولية كاملة للجيش الإسرائيلي في القصف المتكرر والعشوائي في كل مكان.

ولم يتوقف الجيش الإسرائيلي فقط بالإعلان عن مقتل الأسرى الخمسة من بينهم 3 جنود، بل عرض لقطات لحمَام وغرفة عمل متصلين بممرات خرسانية، ولم يوضح ملابسات وفاة الرهائن، وهو ما يثير مخاوف المواطنين من مقتل الأسرى واحد تلو الآخر.

وبيان كبير متحدثين الجيش

ومن جانبه، قال الأميرال دانيا هاجاري، كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، إن السلطات تنتظر نتائج فحص الطب الشرعي للجثث خلال الساعات المقبلة، لافتًا إلى يتم توضيح كافة الأمور المتعلقة بهذا الأمر أمام الجمهور والكشف عن جميع الحقائق كاملة، مؤكدًا أن الرهائن الخمس المقتولين، هم ثلاث جنود ومدنيان.

يأتي العثور على 5 قتلى من الأسرى الإسرائيليين، تزامنًا مع بيان نتنياهو الأخير خير لقائه بمجلس الوزراء الإسرائيلي، وكشفه عن الحرب ستطول، وأن البلاد تتعرض لخسائر كبيرة على جميع المستويات، ويفقد الجيش يوميًا قتلى من جنوده وضباطه، إلا أنه أصر إلى أنه لا بديل عن مواصلة القتال والحرب حتى يتم القضاء على حماس نهائيًا داخل القطاع.

جدير بالذكر أن أن حماس قد تمكنت من اقتياد ما يقارب الـ 240 شخصًا إلى قطاع غزة خلال الهجوم الذي وقع عبر الحدود في السابع من أكتوبر الماضي، تم تبادل مجموعة منهم خلال الفترة الماضية أثناء اتفاقات التهدئة بين الجانبين، وتم إعلان مقتل عدد آخر خلال القصف العشوائي للطيران الإسرائيلي، بينما تحتفظ حماس بعدد آخر لديها.

كانت حماس قد أعلنت السبت الماضي، عن فقدانها الاتصال بمجموعة مسؤولة عن 5 رهائن إسرائيليين في قطاع غزة، بسبب القصف القوي من قبل آليات وطيران إسرائيلي، ورجحت الحركة عبر بيان لها على التليجرام، أن الرهائن قتلوا خلال غارة إسرائيلية، وهو ما تم الإعلان عنه لاحقًا من قبل الجيش الإسرائيلي.