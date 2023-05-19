تلاوة “القرآن الكريم” لأول مرة في حفل تنصيب عمدة مدينة شيكاغو الأمريكية

شارك قنصل جمهورية مصر العربية في مدينة شيكاغو، سيادة السفير سامح أبو العينين، في حفل مراسم تنصيب العمدة الجديد لمدينة شيكاغو الأمريكية، بدعوة من مكتب عمدة شيكاغو الجديد، Brandon Johnson وتمت مراسم الحفل في مقر مركز مؤتمرات مدينة شيكاغو الأمريكية، الذي يقع بجوار المجلس التاريخي بوسط المدينة.

وقد شاركت جهات عديدة في مراسم تنصيب عمدة مدينة شيكاغو الجديد وحلفه اليمين، منها جهات قضائية وتشريعية وتنفيذية لولاية إلينوي، وكبير قضاة الولاية الأمريكية، ورئيس الرقابة الإدارية والمالية وأعضاء مجلس المدينة، وأيضا أعضاء الحكومة في مدينة شيكاغو الأمريكية.

وقد ألقى العمدة الجديد كلمة أوضح فيها، أن أولوياته في العمل هي الصحة والتعليم، والسيطرة على الجريمة في مدينة شيكاغو بتعزيز جهات الأمن، كما طالب بمزيد من المخصصات لرفع المستوى المعيشي، للجاليات الأجنبية العديدة التي تعيش في مدينة شيكاغو، كما طالب ببذل المزيد من الجهد لمكافحة البطالة والقضاء على الفقر، وإدماج المشردين والفئات المهمشة داخل المجتمع الأمريكي في شيكاغو، وأكد على ضرورة إعادة توزيع ثروات الولاية دون تفرقه بين البيض والسود، وكل مواطني مدينة شيكاغو الأمريكية، وتعزيز النشاط الاقتصادي لجذب جميع الفئات والأجناس للاستثمار في المدينة.

وعقب مراسم التنصيب اجتمع السيد السفير المصري سامح أبو العينين، بكل من حاكم ولاية إلينوي وأيضا سكرتير عام ولاية إلينوي، ورئيسة الرقابة الإدارية والمالية، التي أعلنت عن تقديرها لمكانة جمهورية مصر العربية ودورها في المنطقة العربية، وقارة إفريقيا والشرق الأوسط.

وتضمن حفل مراسم التنصيب، تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ الدكتور حسن علي، خريج الأزهر الشريف ومدير مركز مكة الإسلامي، بعدما ألقى كلمة مختصرة عن أهمية العدل والمساواة والسلام في الدين الإسلامي، وكافة الأديان السماوية، ويذكر أن هذه أول مرة تتلى آيات من القرآن الكريم، خلال مراسم تنصيب عمدة لإحدى المدن الأمريكية، وجاء ذلك مباشرةً قبل إلقاء العمدة الجديد كلمته، خلال حفل تنصيبه على مدينة شيكاغو الأمريكية.