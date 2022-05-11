تصدرت تكلفة الحج من مصر ٢٠٢٢ محركات البحث في جوجل، مع اقترب موسم الحج لعام 2022، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الحج والعمرة عن استقبال 60 ألف من الحجاج فقط هذا العام، و ذلك مع اتباع الإجراءات الإحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين والحجاح والمجتمع، و سوف نعرض لكم في هذا المقال تكلفة الحج من مصر لعام ٢٠٢٢م.

تكلفة الحج من مصر 2022

أعلن أصحاب شركات السياحة العاملة في الحج والعمرة في مصر، عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إرتفاع تكلفة الحج من مصر ٢٠٢٢، حيث رجعت أسباب الارتفاع إلى رسوم الطوافة والخدمات في منى وعرفات، والنقل الداخلي بالمملكة، بالإضافة إلى توقف الحج لمدة عامين وقلة التأشيرات المطروحة.

بالإضافة إلى ارتفاع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، و ارتفاع تكلفة الإقامة في فنادق مكة والمدينة، و زيادة أسعار الخدمات في مكة والمدنية، وارتفاع تذاكر الطيران.

أسعار الحج السياحي لعام ٢٠٢٢

جاءت مستوي الخمس نجوم صف أول مباشرة أمام الحرم بداية من 177500 جنيه، والصف الثاني 157500 جنيه، كما حددت التأشيرات متاحة لهذا المستوي بعدد 2760 تأشيرة فقط، أما مستوى الحج الاقتصادي أسعاره تبدأ من 82500 جنيه وحتى 92500 جنيه، مع إتاحة 6440 تأشيرة لهذا المستوى، مع العلم أن هذه الاسعار قد تخضع للتغيير في حال صدور أي تغييرات سعودية، و من المقرر أن تكون قيمة مبلغ جدية الحجز 30000 جنيه للمستوي خمسة نجوم، و 20000 جنيه للمستوي الاقتصادي.

شروط أداء الحج لعام ٢٠٢٢

أوضحت المملكة العربية السعودية شروط وضوابط الحج لعام ٢٠٢٢، والتي منها السماح للفئة العمرية أقل من 65 عامًا بأداء فريضة الحج، مع استكمال التحصين بالجرعات الأساسية للقاحات فيروس كورونا والمعتمدة من وزارة الصحة السعودية، و ذلك من أجل الحفاظ على سلامة الحجاج والحد من انتشار فيروس كورونا.