تصدرت تكلفة الحج من داخل السعودية ٢٠٢٢ محركات البحث في جوجل، نظراً لكثرة البحث مع اقترب موسم الحج لعام 2022، وقد أعلنت المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الحج والعمرة عن استقبال 60 ألف من الحجاج فقط هذا العام، مع اتباع الإجراءات الإحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

تكلفة الحج من داخل السعودية ٢٠٢٢

و فيما يخص تكلفة الحج من داخل السعودية 2022، فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن وجود ثلاثة جهات، توفر إمكانية التسجيل في الباقات الخاصة بهم للمشاركة في موسم الحج ٢٠٢٢ م، حيث تم اعتماد تلك الجهات الثلاثة من قبل وزارة الحج والعمرة بالمملكة.

و الجدير بالذكر أن أسعار تلك الباقات تشمل الإقامة والانتقالات بين الأماكن المقدسة، ولكن لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، و سوف نعرض لكم في السطور التالية تكلفة الحج في الباقات الثلاثة في موسمه الحالي لعام ٢٠٢٢م، حيث جاءت التكلفة كالآتي:

_و بلغت تكلفة الباقة الأولى “باقة ضيافة أبراج” 13560 ريالاً سعودياً للفرد الواحد.

_إما الباقة الثانية “باقة طرد مخيات الحج” بلغ سعر الفرد فيها 14381 ريالاً سعودياً.

_بينما بلغ سعر الفرد في الباقة الثالثة “باقة ضيافة المخيم” 12113 ريالاً سعودياً.

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كما أعلنت المملكة في وقت سابق، عن رفع شرط أداء الحج لعام 2022 للمواطنين والمقيمين بالسعودية، أي أصبح بإمكان التقدم للحج بحد أقصى 1 مليون زائر، ومن المتوقع في العام القادم أن يزداد العدد.