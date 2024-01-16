تكاليف الجنازة في المملكة المتحدة تتجاوز التوقعات مع ارتفاع “فاتورة الموت”

أظهرت نتائج تقرير شركة التأمين SunLife أن ما يقرب من واحد من كل خمسة أشخاص اضطر إلى بيع ممتلكاته لتغطية تكاليف جنازته العام الماضي، بلغت “تكلفة الموت” في المملكة المتحدة، التي تشمل تكاليف الدفن أو حرق الجثة، إضافة إلى تكاليف مراسم التأبين والنفقات القانونية، متوسط 9658 جنيه إسترليني (12296 دولارا) العام الماضي، يمثل هذا ارتفاعًا بقيمة 458 جنيهًا إسترلينيًا منذ عام 2022، ويُعتبر أعلى رقم سجلته SunLife على الإطلاق.

ارتفاع ملحوظ في تكلفة الجنازات في المملكة المتحدة

في عام 2023، ارتفعت متوسط تكلفة الجنازة إلى 4141 جنيهًا إسترلينيًا، مما يمثل زيادة بنسبة 4.7٪ عن العام السابق، وتحقيقًا لارتفاع بقيمة 1835 جنيهًا إسترلينيًا منذ عام 2004، مع ارتفاع هذه التكاليف، أشار التقرير إلى تزايد اتجاه البريطانيين نحو اختيار جنازات أقل تكلفة، وذلك وفقًا لمقابلات أجريت مع أكثر من 1500 عائلة و100 مدير جنازة.

تغييرات في اختيارات الجنازات في المملكة المتحدة

سجلت حوالي 20% من العائلات البريطانية في العام الماضي قرارًا بحرق جثث أحبائها مباشرة، وهو ارتفاع كبير من 3% في عام 2019، يتضمن الحرق المباشر نقل المتوفى إلى محرقة الجثث دون خدمة دينية أو ذكرى، بالإضافة إلى ذلك، اختار 4% الدفن المباشر، حيث يتم دفن المتوفى دون خدمة، يعد عام 2023 العام الأول الذي سجلت فيه شركة SunLife هذا النوع من الجنازات في تقريرها، أظهر التقرير أن تكلفة الدفن المباشر تبلغ في المتوسط 1657 جنيهًا إسترلينيًا، مقارنة بسعر 5077 جنيهًا إسترلينيًا المرتبط بالدفن التقليدي.

ارتفاع نسبة الاعتماد على العائلة لتغطية التكاليف

بغض النظر عن نوع الجنازة المختار، يواجه الأفراد صعوبات متزايدة في تحمل تكاليفها، حيث يُضطر 45% منهم إلى الاعتماد على دعم عائلاتهم لتعويض بعض التكاليف، كما أظهر التقرير ارتفاعًا في عدد الأشخاص الذين باعوا ممتلكاتهم لتغطية نفقات جنازاتهم من 15% إلى 18% منذ العام الماضي، يتزايد هذا الضغط المالي على الناس في ظل أسوأ انخفاض في مستويات المعيشة في بريطانيا منذ بداية السجلات، حيث حذر مكتب الإدارة والميزانية العام الماضي من استمرار الانخفاض حتى مارس المقبل.