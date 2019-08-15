تقويم 1441 الهجري والميلادي، أول السنة الجديدة، ويوم عاشوراء، تاريخ المولد النبوي، وموعد أول رمضان 2020 وعيد الفطر والأضحى

ننشر أهم مواعيد السنة الهجرية الجديدة 1441 والتقويم الهجري والميلادي، حيث يريد الجميع في العالم من المسلمين معرفة موعد أول السنة الهجرية الجديدة ويوم 1 محرم 2019، وموعد صوم يوم عاشوراء 1441، وتاريخ المولد النبوي الشريف، وموعد أول رمضان 1441، وتاريخ أول أيام عيد الفطر 2020، وموعد بداية عيد الأضحى 2020، أسئلة كثير سنجيب عنها من خلال هذا التقرير مع التقويم الهجري 1441، وهذا العام الجديد الذي نتمناه أن يكون عام خير وبركة على الجميع.

التقويم الهجري وأول السنة الهجرية الجديدة 1441 والأول من محرم

طبقا للحسابات الفلكية سيكون موعد اول السنة الهجرية الجديدة 1441 ويوم 1 محرم 2019 سيكون يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019، وأول المناسبات خلال السنة الهجرية الجديدة 1441 سيكون يوم عاشوراء وصيام يوم عاشوراء وهو العاشر من المحرم الذي سيوافق يوم الإثنين 9 سبتمبر 2019، بينما سيكون موعد المولد النبوي 1441 بالتاريخ الميلادي هو يوم 9 نوفمبر 2019.

موعد اول رمضان 2020/1441

موعد أول رمضان 1441 هو الموعد الهام والمرتقب للسنة الهجرية الجديدة، حيث سيكون يوم الفاتح من رمضان 2020 فلكيا بالتاريخ الميلادي هو يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2020، وفلكيا سيكون شهر رمضان 1441 القادم كامل العدة، بينما سيكون أول أيام عيد الفطر 2020 هو يوم الأحد 24 مايو 2020، على أن يبدأ شهر ذي الحجة 1441 فلكيا يوم الأربعاء 22 يوليو 2020، ويكون يوم وقفة عرفات يوم الخميس 30 يوليو، على أن يكون موعد أول أيام عيد الأضحى 2020 هو يوم الجمعة 31 يوليو.