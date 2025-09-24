تقرير يكشف سر التحول الكبير في آراء الديمقراطيين الأمريكيين تجاه إسرائيل

كشف تقرير صادر عن صحيفة واشنطن بوست إن هناك تحولا سريعا فى موقف الديمقراطيين بالولايات المتحدة من إسرائيل فى ظل استمرار حربها على غزة ووجود أدلة على مجاعة، مشيرة إلى أن هناك تزايد في عدد الديمقراطيين البارزين الذين يدعون إلى وقف مبيعات الأسلحة الهجومية على إسرائيل، كجزء من تحول أوسع من الموقف من الدولة العبرية داخل الحزب.

الديمقراطيين يبتعدون عن إسرائيل

وقال تقرير الصحيفة الامريكية أن الابتعاد الواضح عن عقود من الدعم الديمقراطى غير المشروط لإسرائيل قد تسارعت فى الأسابيع الأخيرة بعد أن أدت أشهر من الحصار المفروض على المساعدات لمجاعة فى غزة، وفقا لتقييم صادر عن السلطة العالمية عن الجوع.

وفي وقت سابق، صرح السيناتور بيرنى ساندرز إنه الآن يرى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية فى غزة، وهو الاتهام الذى تجنب توجيهها بحذر على مدار عامين. كما أصدر السيناتوران كريس فان هولين وجيف ميركلى تقريراً يعلن أن إسرائيل تطبق خطة لتطهير غزة عرقياً. وقدم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين أول مشروع قرارا من نوعه للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفي سياق آخر، وصف أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك السابق، والذى يعد مدافعاً قوياً عن إسرائيل، الوضع فى غزة بالمروع، وقال إن الحرب يجب أن تنتهى على الفور، فى ابتعاد واضح عن موقف السابق مع سعيه لأن يصبح عمدة لنيويورك.

التطورات الأخيرة

وتسببت التطورات الأخيرة في جعل العديد من الديمقراطيين، ومنهم قادة الحزب، يصارعون الرغبة المتزايدة للناخبين بأن توقف الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل وإعادة التفكير فى العلاقة بين واشنطن وتل أبيب. وقد عارض ذلك فى كثير من الأحيان رغبة بعض المسئولين المنتخبين فى الدفاع عن إسرائيل، حتى لو كان ذلك يعنى مواجهة رد فعل سريع من العديد من الناخبين الديمقراطيين.

وقالت واشنطن بوست أن دعم إسرائيل كان لا يمس تقريباً فى السياسات الأمريكية. وقد تفاجأ قادة الحزب من التحول الدرامى فى الآراء من الناخبين الديمقراطيين. وأصبحت إسرائيل معزولة على الساحة العالمية فى الوقت الذى توشك حربها على غزة على الدخول فى عامها الثالث.