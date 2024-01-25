تقرير أمريكي يكشف..هكذا اختبأ يحيي السنوار داخل الأنفاق

قامت الشبكة الأمريكية الشهيرة “إن بي سي” بالتطرق في أحد تقاريرها بالحديث عن موقع اختباء قائد حركة حماس في قطاع غزة “يحيي السنوار” وبعض القادة الآخرين للحركة.

يحيي السنوار-المصدر: موقع العربية

وأعلن تقرير الشبكة الأمريكية تبعًا لأقوال بعض المسؤولين الإسرائيلين أن قائد حركة حماس على ما يبدو أنه قد قام بالاختباء قرب أقفاص بنفق في مدينة خان يونس، كما توقعوا بأن قادة حركة حماس الكبار يقومون بحماية أنفسهم من خلال الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وكذلك أعضاء الحركة المقاتلين ذات الرتب الأقل، في حين أن الجيش الإسرائيلي لا يستبعد أيضًا أن يكون يحيي السنوار قد تمكن من الفرار عبر أحد الأنفاق إلى جمهورية مصر العربية.

ووفقًت لتقرير الشبكة الأمريكية إن بي سي فإن قائد حركة حماس يحيى السنوار قد تمكن من أن يسبق جيش الإحتلال الإسرائيلي واستخباراته بخطوة إلى الأمام.

هذا وقد أكد بعض المسؤولين الإسرائيليين بأن حركة حماس قد قامت ببذل جهودًا ضخمة من أجل ضمان سرية الإتصالات بين قائد حركة بقطاع غزة “يحيي السنوار” وقيادة الحركة السياسية داخل قطر، وخصوصًا الفترة الخاصة بالهدنة التي حدثت داخل قطاع غزة من قبل والخاصة بوقف إطلاق النار لفترة مع القيام بالإفراج عن بعضًا من الرهائن لدى حماس.

وصرح أحد المسؤولين لدى حماس والذي قد رفض الإفصاح عن إسمه للشبكة بأن تنظيم حماس داخل القطاع يحاول بكل جهد أن يقوم بحماية يحيي السنوار والقادة الآخرين المتواجدين، مؤكدًا أن هذا الأمر من حق كل القادة وأي دولة في العالم تقوم بهذا الأمر.

يحيي السنوار هو العقل المدبر والذي قام بالإشراف على معركة طوفان الأقصى التي حدثت خلال يوم السابع من شهر أكتوبر لعام 2023 على مستوطنات غلاف غزة وبعض المواقع العسكرية الإسرائيلية وهي ما أسفرت عن وقوع المئات من القتلى والمصابين، كما تمكنت حركة حماس أيضًا من إيقاع حوالي 250 فرد رهن الإعتقال.

وقد قام جيش الاحتلال الاسرائيلي بالإعلان عن قيامه بمحاصرة مدينة خان يونس “معقل حماس في منطقة جنوب غزة ومسقط رأس قائد الحركة يحيي السنوار”، هذا ويعتقد الجيش الإسرائيلي بأن يحيي السنوار يتواجد في عمق متاهة تلك الأنفاق، إلا إنهم لا يقومون باستبعاد أيضَا أن يكون يحيي السنوار قد تمكن من الفرار خارج غزة متجهًا إلى جمهورية مصر العربية عن طريق أحد الأنفاق.

وقامت الصحيفة الإسرائيلية الشهيرة “يديعوت أحرنوت” بنقل شهادة أحد الأسرى المفرج عنهم بأنه قد تم نقلها في البداية إلى مدينة خان يونس، وبعد أن قاموا بالمشي لما يقارب ساعة دخلوا لأحد الانفاق ومشوا كثيرًا حتى وصلوا إلى أحد القاعات الكبيرة، ثم بعدها دخل عليهم يحيي السنوار وتحدث إليهم باللهجة العبرية قائلًا: أنا يحيي السنوار..مرحبًا، لا تقلقوا لن يحدث لكم أي ضرر هنا أنتم في أمان تام، ثم قام بعدها بمغادرة هذا المكان على الفور.