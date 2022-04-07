تقارير عسكرية: أمريكا تعتزم دخول الحرب الأوكرانية بقاتلة الدبابات

ذكرت تقارير عسكرية أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم مساعدة أوكرانيا ضد روسيا بعدد 10 طائرات مسيرة، من نموذج سويتش بليدر، والتي تسمى “بقاتلة الدبابات”، حيث ذكرت تقارير استطلاعية، أن طائرة بدون طيار تستعد لدخول ساحة الحرب في أوكرانيا، ووفقا لشبكة “بلومبيرج”، تتميز تلك الطائرة بأنها مزودة برؤوس حربية قادرة على استهداف الدبابات الروسية بدقة عالية من مسافات كبيرة.

يمكن برمجتها لضرب الأهداف تلقائيا

وذكرت التقارير أيضا، أنها قنابل ذكية آلية، تم تجهيزها بكاميرات وأجهزة توجيه، ومتفجرات، وتبقى في الجو قبل الاصطدام بهدفها، وتطير لفترات معينة، كما أنه يمكن أن تتم البرمجة الكاملة لها، بحيث تضرب أهدافها بشكل تلقائي ومن مسافة أميال.

وتتم تهيئة ذلك النوع من الأسلحة الأمريكية في دقائق قليلة جداً، حيث تطير بسرعة أكبر بكثير من طائرات بيرقدار التركية، والتي استخدمتها أوكرانيا في الفترات الماضية بشكل متكرر.

واشنطن تحاول تعزيز أوكرانيا عسكريا

وتحاول واشنطن مع استمرار النزاع أن تعمل على تعزيز قدرات الجيش الأوكراني، من خلال معدات عسكرية قد تطيل الصمود أمام روسيا.

ويذكر “آش روسيتير”، الباحث في مركز المستقبل للأبحاث والدراسات، إن سويتش بليدر هي السلاح المثالي لشكل الحرب الحالية، والغير متكافئة.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز”، أن هذه المقاتلة على عكس مسيرة “بريداتو”، حيث أن سويتش بليدر صغيرة الحجم، وتطير مباشرة نحو الأهداف، لتفجر رأسها الحربي الصغير في الهدف مباشرة.