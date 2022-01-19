تقارير صحفية تكشف هوية الشخص الذي أرشد النازيين الى مخبأ الكاتبة الألمانية آن فرانك وعائلتها وتحل اللغز الأكثر غموضاً في قضيتها بعد أكثر من 77 عاماً على وفاتها

كشفت تقارير صحفيه نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية عن هويه الشخص الذي أرشد النازيين الى المكان الذي اختبأت فيه الكاتبة الألمانية الراحلة آن فرانك وعائلتها وذلك بعد 77 عاما من وفاتها في معسكرات الاعتقال النازية.

كشفت عمليات بحث استمرت لـ 6 سنوات عن الشخصية الرئيسية المتورطة في إرشاد النازيين الى المكان الذي كانت تختبئ فيه الكاتبة آن فرانك وعائلتها أيام اضطهاد النازيين لليهود الألمان، وقال التقرير بان كاتب العدل اليهودي “أرنولد فان دن بيرغ” هو المشتبه به الرئيسي في القضية وذلك لصلته بعائلة عائله آن فرانك ولتهديد النازيين له بإرشادهم لمخابئ اليهود وإلا فسيكون مصيره الموت في معسكرات النازيين هو وعائلته.

وتقول التقارير بأن أرنولد فان دن بيرغ كان موجوداً خارج هولندا لفترة وعندما عاد الى هولندا مجدداً هدده النازيون بترحيله الى المانيا مع عائلته حيث يمكن أن يواجهوا هناك خطر معسكرات الاعتقال، اضطر أرنولد فان دن بيرغ لكشف مخابئ اليهود للقوات النازية مقابل التأمين على حياة أفراد عائلته وكان على علم بمخابئ كثير من اليهود بصفته كاتب عدل معروف في أمستردام.

وكان كشف أماكن اختباء العائلات اليهودية بما فيها عائلة الكاتبة آن فرانك للنازيين بدافع التأمين على الحياة، ويعد أرنولد فان دن بيرغ أحد كتاب العدل المعروفين في مدينه أمستردام الهولندية وهو أحد 6 كتاب عدل معروفين بشكل كبير في المدينة وتعد وظيفة كاتب العدل إحدى الوظائف التي تتعلق بالقانون وهي شبيهة بالمحاماة لكنها كانت ترتبط بأمستردام فقط وقتها، يتمتع من يمارس تلك الوظيفة مكانة واحتراماً كبيرين من عامه الشعب.