تقارير تكشف: اتفاق واسع النطاق يقترب بين حماس و”إسرائيل”، ومصدر غير متوقَّع لأسلحة المقاومة في غزة

بعد أيام من قرار محكمة العدل الدولية، بدأت عددُ من الدول الغربية، بممارسة الضغوط على الأمم المتحدة عبر وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، استناداً إلى اتهامات أطلقتها “تل أبيب” زعمت خلالها بمشاركة 12 شخصاً من موظفي الأونروا في عمية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وليامز بيرنز، مدرسة تابعة للأنوروا، مقاتلي القسام - المصدر: تعديلات خاصة بموقع نجوم مصرية

انحطاط أخلاقي ضد الفلسطينيين

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وألمانيا واستراليا وفنلندا وإيطاليا وسويسرا وهولندا واسكتلندا، وقف تمويل الأونروا بعد الاتهامات الإسرائيلية للوكالة، فيما أكَّد زعيم حزب العمال البريطاني السابق “جيرمي كوربن” أنَّ تعليق تمويل الأونروا يمثِّل عقاب جماعي، وطالب حكومة بريطانيا بالخجل من “انحطاطها الأخلاقي تجاه الفلسطينيين” وفق تعبيره.

المساعدات المنقذة للحياة “على وشك النفاد”

من جانبه وصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا “فيليب لازاريني”، قرار تعليق تمويل الوكالة بالأمر الصادم و”العقاب الجماعي”، مشيراً إلى أنَّ ذلك يُهدد العمل الإنساني في المنطقة وخاصة في غزة، كما أكَّد “لازاريني” أنَّ المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة “على وشك النفاد” بعد قرارات تعليق تمويل الوكالة، داعياً الدول التي علَّقت التمويل إلى إعادة النظر في قراراتها.

وشدد “مارتن غريفيث” وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنَّ سكان غزة يعانون من أهوال وحرمان لا يمكن تصوره وأنَّ “الوقت غير مناسب لخذلانهم” حسب تعبيره.

“إسرائيل” قوة احتلال وعليها التزامات

وأوضح مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن “بالاكريشنان راجاغوبال” أنَّ “إسرائيل” هي قوة احتلال وعليها التزامات تجاه سكان غزة، وحول تعليق بعض الدول تمويل الأونروا استنكر “راجاغوبال” معاقبة شعب كامل بسبب “أخطاء مزعومة لأفراد في الأونروا”.

اقتحامات في جنين وعدة مناطق بالضفة

يأتي ذلك فيما واصل جيش الاحتلال الصهيوني عدوانه المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، واقتحمت قوات إسرائيلية خاصة فجر اليوم، حي الهدف غربي مخيم جنين، كما شملت الاقتحامات عدداً من المدن والبلدات في الضفة ضمن حملة التصعيد التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة

اشتباكات عنيفة ومستمرة بين المقاومة وقوات الاحتلال في قباطية. pic.twitter.com/bfDLfoxBFE — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 28, 2024

مسودة الاتفاق تجمع بين مقترحات حماس وإسرائيل

كانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد كشفت – نقلاً عن مسؤولين أميركيين- عن اقتراب التوصل لاتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية حماس و”إسرائيل” لإطلاق الأسرى على مراحل مقابل وقف الحرب لشهرين، وأوضحت الصحيفة أنَّ مسودة للاتفاق تجمع بين مقترحات حماس وإسرائيل بينما تجري حولها محادثات في باريس اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه حالياً سوف يكون أكثر اتساعاً في نطاقه من السابق، ويشمل:

وقف القتال 30 يوماً مقابل إطلاق سراح النساء والمسنين والجرحى الرهائن في المرحلة الأولى.

خلال المرحلة الأولى يتم العمل بين الطرفين على وضع تفاصيل المرحلة الثانية لإطلاق سراح الجنود الرهائن.

لا يزال يتعين التفاوض بشأن عدد الفلسطينيين الذين سوف يتم إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال.

الإعلام العبري نتنياهو يحاول إفشال الصفقات

وأمام تلك التقارير أكَّد الإعلام العبري أنَّ رئيس الوزراء الصهيوني “بنيامين نتنياهو” يحاول إفشال تبادل الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية إضافة إلى تأجيل تحقيق مراقب الدولة العام متنياهو إنجلمان في قضية الحرب على غزة بزعم أنَّها “تضر بالأداء الحربي”.

بلال الشوبكي: نتنياهو يريد أن ينتفع من حالة الحرب بالتهرب من المحاكمة#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/PPjMLgM7sK — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 28, 2024

واعتبر اللواء احتياط “نمرود شبير” قائد أركان سلاح الجو سابقاً، خلال نقاش على القناة 13 العبرية أنَّ نتنياهو “خائف جداً من أن تنتهي هذه الحرب” ويفشل الصفقات بشأن إطلاق سراح الأسرى.

مصدر غير متوقَّع لأسلحة حماس

وكانت “نيويورك تايمز” قد كشفت أنَّ المعلومات الاستخباراتية الأخيرة للاحتلال أظهرت أن عدداً كبيراً من الأسلحة التي استخدمتها حركة المقاومة الإسلامية حماس في عملية طوفان الأقصى بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي جاءت من مصدر غير متوقع، وهو الجيش الإسرائيلي نفسه.

وأوضحت التقارير أنَّ حماس تمكَّنت من بناء العديد من صواريخها وأسلحتها المضادة للدبابات اعتماداً على آلاف الذخائر التي لم تنفجر عندما أطلقتها إسرائيل على غزة، إضافة إلى تسليح مقاتلي الحركة بالأسلحة المأخوذة من القواعد العسكرية للاحتلال.

وخلصت الصحيفة إلى أنَّ الأسلحة نفسها التي استخدمتها قوات الاحتلال لحصار غزة على مدى الأعوام الـ17 الماضية “تستخدم الآن ضدها”.

قنبلة واحدة تنتج “مئات الصواريخ”

واعتبر مايكل كارداش النائب السابق لرئيس قسم إبطال مفعول القنابل في شرطة الاحتلال أنَّ “الذخائر غير المنفجرة هي المصدر الرئيسي للمتفجرات بالنسبة لحماس”، ويشير خبراء إلى أن ما قد يصل إلى 15% من ذخائر الاحتلال لا تنفجر، بينما يُمكن أن تتحول القنبلة الواحدة التي تزن 750 رطلاً، إلى مئات الصواريخ.

وإلى جانب إعادة تدوير الذخائر التي لم تنفجر، أشار تقرير عسكري سابق إلى أنَّ الحركة قد استولت على آلاف الرصاص ومئات الأسلحة والقنابل اليدوية من قواعد الاحتلال “سيئة الحراسة”.