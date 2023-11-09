كشف الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل هذا الحادث الذي لم تتم إطلاق صافرات الإنذار قبل وقوعه، وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أن قطعة مسيرة هاجمت مبنى مدني في مدينة إيلات قبل وقت قليل.

تفجير عنيف في مدينة إيلات والجيش الإسرائيلي يكشف التفاصيل

وأشار البيان إلى أنه لا يزال التحقيق جاريًا لتحديد مصدر القطعة الجوية وتفاصيل الحادث، وفي الوقت نفسه حذرت الشرطة الإسرائيلية من احتمالية وقوع حدث أمني كبير في المدينة.

ووفقًا لتقرير قناة 14 الإسرائيلية فإن الانفجار نجم عن طائرة مسيرة انتحارية ولم يتم حتى الآن تحديد مصدر هذه الطائرة.

ومن جانبه فقد أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق هذا الشهر نشر زوارق مسلحة بصواريخ في البحر الأحمر كجزء من تعزيزاته العسكرية، وذلك في إطار استعداداته للتصدي لأي هجمات محتملة.

وجاء ذلك بعد إعلان جماعة الحوثي اليمنية شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وتعهدها بتنفيذ المزيد من هذه الهجمات.