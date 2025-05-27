تفاصيل وسبب خطة الاتحاد الأوروبي لتجهيز عشرات المروحيات ورجال الإطفاء في هذه الدول

كشف الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين الستار عن خطته لتجهيز فرق من رجال الإطفاء وأسطول من الطائرات لدعم الدول الأعضاء التى قد تتضرر من الحرائق هذا الصيف، وذلك استعدادًا لارتفاع خطر الحرائق خلال الأشهر القادمة.

دعم الاستجابة السريعة

ومن أجل دعم الاستجابة السريعة، قرر الإتحاد الأوروبي أن يتم خلال شهري يوليو وأغسطس نشر نحو 650 رجل إطفاء من 14 دولة أوروبية في مواقع استراتيجية عالية الخطورة في كل من فرنسا واليونان والبرتغال وإسبانيا، من أجل دعم وتعزيز جهود الإطفاء المحلية.

وقال بيان صادر عن المفوضية الأوروبية – في بيان لها- أنه سيتم تجهيز 22 طائرة إطفاء و4 مروحيات في 10 دول أعضاء، للتدخل عند الحاجة، وذلك في إطار آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، والممولة بشكل مشترك من جميع الدول الأعضاء أملًا في أن تساهل هذه الموارد في تقليل المخاطر وتسريع الاستجابة للأزمات، وتأتي كدعم إضافي إلى جانب القدرات الوطنية لكل دولة.

19 فريقًا إضافيًا لمكافحة الحرائق الأرضية

وأكد البيان أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر 19 فريقًا إضافيًا لمكافحة الحرائق الأرضية، يضم كل منها حوالي 30 رجل إطفاء، وفريقًا واحدًا للاستشاريين والتقييم، جاهزون للتحرك من قِبل الاتحاد الأوروبي بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء والدول المشاركة عبر الآلية نفسها.

وسيتم إنشاء فريق مخصص لدعم حرائق الغابات في مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لرصد المخاطر وتحليل البيانات العلمية.

وشددت المفوضية الأوروبية في بيانها على أن هذا النهج الاستباقي يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بالبقاء على أهبة الاستعداد لمواجهة الكوارث، بما في ذلك تلك التي يتفاقم أثرها بسبب تغير المناخ وتوحيد الجهود لحماية الأرواح والمنازل والبيئة.