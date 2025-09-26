تفاصيل صادمة فى محاكمة المتهم بـ”اغتيال ترامب”.. وتعليق من الرئيس الأمريكي

قام رجل أدين بمحاولة اغتيال الرئيس الامريكي دونالد ترامب بمحاولة طعن نفسه في رقبته أمام المحكمة بعد إدانته بالجريمة، وطبقًا لتقرير لشبكة سي ان ان، بعد ان خلصت هيئة المحلفين إلى أن رايان روث كان ينوي قتل ترامب عندما صوب بندقية عبر سياج ملعب الجولف الخاص بالرئيس في فلوريدا، وبعد قراءة حكم الإدانة، أخذ روث قلم رصاص وطعن نفسه في رقبته ولم يصب بأذى.

متى حدثت هذه الحادثة ؟

الجدير بالذكر أن ترامب، المرشح الجمهوري آنذاك للرئاسة، كان يلعب جولة جولف في ناديه الدولي في ويست بالم بيتش في سبتمبر 2024 عندما عثر على روث بين الأشجار وفر دون إطلاق رصاصة واحدة بعد أن رصده أحد عملاء الخدمة السرية الذي كان يقوم بدورية في الملعب أمامه وأطلق النار عليه.

وفي سياق متصل أكد المدعي العام جون شيبلي إن مؤامرة روث لقتل ترامب كانت “مدبرة بعناية وخطيرة للغاية”، مضيفًا أنه لولا تدخل العميل، “لما كان دونالد ترامب على قيد الحياة”.

حيازة سلاح ناري

ووفقًا لما جاء في التقرير، تم توجيه تهم محاولة اغتيال ترامب المرشح الرئاسي آنذاك، وحيازة سلاح ناري بقصد ارتكاب جريمة عنف، والاعتداء على ضابط فيدرالي، وحيازة سلاح ناري وذخيرة كمجرم مدان، وحيازة سلاح ناري برقم تسلسلي ممحى.

و كتب ترامب على موقع “تروث سوشيال”: “حسنًا، أنا مقدر جدًا للعدالة التي تحققت وللطريقة التي تعاملت بها بام بوندي وتود بلانش والجميع معها .. لقد تم التعامل مع الأمر بإتقان، وهو أمر بالغ الأهمية.

لا يمكنك السماح بحدوث أمور كهذه – لا علاقة لي بها، بل بصفتي رئيسًا أو حتى شخصًا – لا يمكنك السماح بحدوث ذلك”، وأضاف: “وهكذا تحققت العدالة، وسنرى ما سيحدث.

لكنني أقدر كثيرًا القاضي وهيئة المحلفين، وكل من ساهم في ذلك – لقد تم التعامل مع الأمر باحترافية عالية.”

من جانبه، دفع روث ببراءته من جميع التهم قبل أن يقيل محاميه ويدافع عن نفسه في المحاكمة واستند دفاعه إلى ما وصفه بطبيعته اللطيفة وغير العنيفة.