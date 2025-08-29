تفاصيل جديدة حول رفات رهائن إسرائيليين من القطاع

كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة 29 أغسطس 2025، عن العثور على جثمان إيلان فايس في قطاع غزة، إلى شخص آخر لم يتم الإعلان عن هويته بعد.

هوية المفقودين

أوضح الجيش الإسرائيلي أن فايس، البالغ من العمر 55 عامًا والمقيم في تجمع بئيري جنوب إسرائيل، كان قد اختُطف من منزله خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023 وقُتل في حينه. كما تعرضت عائلته للاختطاف، حيث أُسرت زوجته شيري وابنته نوجا، قبل أن يتم الإفراج عنهما لاحقًا ضمن صفقة تبادل في نوفمبر من العام نفسه.

إحصاءات متعلقة بالمحتجزين

بحسب السلطات الإسرائيلية، ما زال هناك نحو 49 محتجزًا داخل قطاع غزة، يُعتقد أن 20 منهم فقط على قيد الحياة. وأكد مكتب رئيس الوزراء أن الجهود مستمرة لإعادة جميع الاسرى، مشددًا على أن الحكومة لن تتوقف حتى تتم إعادتهم سواء أحياءً أو متوفين.

خلفية الأحداث

أدى هجوم حركة حماس في أكتوبر 2023 إلى مقتل ما يقرب من 1200 شخص داخل إسرائيل واقتياد 251 رهينة إلى غزة. وفي المقابل، تشير بيانات وزارة الصحة في القطاع إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية اللاحقة أسفرت عن مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني، فضلًا عن نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة وتدمير واسع للبنية التحتية.