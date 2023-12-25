تفاصيل الخطة المصرية لوقف إطلاق النار وتشكيل حكومة تكنوقراط في غزة، والسنوار يوجِّه رسالة مهمة لقيادة الحركة

كشف موقع “الجزيرة نت” عن نص المقترح الذي قدمه جهاز المخابرات المصري إلى وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذي زار القاهرة برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، قبل أيام، وأوضحت “الجزيرة نت” أنَّ المقترح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يمر عبر 3 مراحل رئيسية كما يشمل قيام الدول الضامنة بالعمل على تشكيل حكومة (تكنوقراط) تتولى إدارة القطاع والضفة الغربية معاً.

يحيى السنوار- المصدر: وكالة (الأناضول)

المرحلة الأولى صفقة إنسانية وإطلاق سراح النساء والأطفال

أوضحت المصادر أنَّ المرحلة الأولى من الاتفاق يتضمَّن “صفقة إنسانية” تمتد من 7 إلى 10 أيام، وتشمل الخطوات التالية:

وقف كامل لإطلاق النار بكافة مناطق قطاع غزة من الجانبين، وإعادة انتشار قوات الاحتلال الصهيوني، بعيداً عن محيط التجمعات السكانية. السماح بحرية حركة المواطنين من الجنوب نحو الشمال، والسماح بحركة السيارات والشاحنات، في الوقت الذي تلتزم فيه حماس بوقف كافة أشكال العمليات تجاه إسرائيل. وقف جميع أشكال النشاط الجوي الإسرائيلي، بما في ذلك المسيرات وطائرات الاستطلاع، بكافة مناطق القطاع. تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية (الأدوية، المستلزمات الطبية، المحروقات، الأغذية) إلى جميع مناطق القطاع، خاصة بين غزة وشمال القطاع. إفراج حركة حماس عن جميع المدنيين لديها من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، مُقابل إفراج الكيان الصهيوني عن عدد مُناسب “يُتفق عليه” من الأسرى الفلسطينيين لديها.

المرحلة الثانية الإفراج عن المجندات وتسليم الجثامين

وحول المرحلة الثانية فقد بيَّنت المصادر أنَّها تتضمَّن الإفراج عن كافة المجندات المحتجزات لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس مقابل عدد يُتفق عليه بين الجانبين من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين داخل سجون الاحتلال، إضافة إلى تسليم الجثامين المحتجزة لدى الجانبين منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، على أن تمتد هذه المرحلة لمدة 7 أيام، وفق المعايير والإجراءات في المرحلة الأولى.

المرحلة الثالثة الإفراج عن الجنود وانسحاب جيش الاحتلال

وتشمل المرحلة الثالثة من الخطة المصرية إطلاق مفاوضات لمدة تصل إلى شهر حول إفراج المقاومة الفلسطينية عن جميع المجندين الصهاينة لديها مقابل قيام حكومة الاحتلال الصهيوني بالإفراج عن عدد يُتفق عليه من الجانبين من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، كما يتم خلال هذه المرحلة إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج حدود قطاع غزة، مع استمرار وقف جميع الأنشطة الجوية، والتزام حماس بوقف كافة الأنشطة العسكرية ضد الاحتلال الصهيوني.

مُحددات تنفيذ الاقتراح والخطة المصرية

كما ينص المقترح الذي قدَّمته المخابرات المصرية لوفد حركة حماس، عدداً من المحددات وهي:

“تعليق إطلاق النار” بين الجانبين لمدة 48 ساعة قبل تنفيذ المُقترح بهدف الاتفاق على أسماء المُفرج عنهم ضمن المرحلتين الأولى والثانية من الجانبين، من خلال مفاوضات غير مباشرة تُعقد بمصر بين وفدي الكيان الصهيوني وحركة حماس بمشاركة مصرية قطرية أميركية.

ألا يتم الانتقال من مرحلة إلى مرحلة إلَّا عقب تنفيذ كافة إجراءات المرحلة السابقة.

حال توافق الجانبين على المقترح وقوائم الأسماء المتبادلة يتم البدء في تنفيذ الاتفاق حال التوافق على ذلك.

التزام الطرفين بالسقف الزمني للتفاوض في المرحلة الثالثة، وحال التوصل إلى اتفاق يتم الإعلان عنه بالتزامن مع الإعلان عن وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

تتولى الدول الضامنة “مصر وقطر والولايات المتحدة” مسؤولية التنسيق لتشكيل حكومة غير فصائلية وسياسية (تكنوقراط) تتولى إدارة القطاع والضفة الغربية حال الإعلان عن وقف إطلاق النار بصورة كاملة.

يتم تنفيذ الاتفاق بضمان من مصر وقطر والولايات المتحدة.

يحيى السنوار: كتائب القسام هشمت جيش الاحتلال

في سياقٍ متصل كشفت الجزيرة أنَّ رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار كان قد أرسل مؤخَّراً رسالة مهمة ومطولة إلى رئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة، أشاد خلالها بأداء كتائب الشهيد عز الدين القسام التي “تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد قوات الاحتلال الصهيوني”.

وأكَّد السنوار أنَّ جيش الاحتلال تكبد خسائر باهظة في الأرواح والمعدات، مشيراً إلى أنَّ كتائب القسام استهدفت -خلال الحرب البرية- ما لا يقل عن 5 آلاف جندي وضابط قُتل ثلثهم، وأصيب ثلثهم الآخر بإصابات خطيرة، بينما يعاني الثلث الأخير من إعاقات دائمة، أما على صعيد الآليات العسكرية، فقد تم تدمير 750 منها، بين تدمير كلي وجزئي.

مشاهد من جنازة نقيب إسرائيلي قتل في العملية البرية في قطاع غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/aOX6pZGwh6 — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 25, 2023

السنوار القسام لن تخضع لشروط الاحتلال الصهيوني

وشدد ” أبو إبراهيم” على أنَّ كتائب القسام ماضية في مسار تهشيم جيش الاحتلال الصهيوني، ولن تخضع لشروط الاحتلال، كما ثمّن السنوار صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما قدمه من نماذج عزَّ نظيرها في التضحية والبطولة والمروءة والتضامن والتكافل، مشيراً إلى أنَّ واجب القيادة السياسية المُسارعة إلى تضميد جراح الناس، وتعزيز صمودهم.

رسالة سيدة فلسطينية استشهد نجلها في غارات الاحتلال على قطاع غزة pic.twitter.com/f7K6QLzatJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 25, 2023

كان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو سابق لرئيس حركة حماس في قطاع غزة أكَّد خلاله أنَّ الجماهير لم تخيب يوماً مقاومتها كما لم تخيب المقاومة تطلعات شعبها أبداً.