تفاصيل إحتجاز التيك توكر الشهير خابي لام بالولايات المتحدة

قامت السلطات الأمريكية بإحتجاز التيك توكر الشهير خابى لام، صاحب أكبر عدد من المتابعين على تيك توك فى العالم، وسمحت له لاحقا “بالمغادرة طوعا” بعد “تجاوزه” مدة تأشيرته، حيث قالت وكالة الهجرة لفرانس برس: “احتجزت سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية خابي لام، البالغ من العمر 25 عاما، وهو مواطن إيطالى، فى 6 يونيو، فى مطار هارى ريد الدولى فى لاس فيغاس، نيفادا، لانتهاكه قوانين الهجرة”.

احتجاز نجم تيك توك

وقال البيان، تعليقا على احتجازه يوم الجمعة، أن لام دخل الولايات المتحدة فى 30 أبريل و”تجاوز مدة تأشيرته”، مشيرًا إلى أنه أُطلق سراحه فى اليوم نفسه.

كما غادر المواطن الإيطالى، وهو سفير للنوايا الحسنة لدى اليونيسف ويتابعه أكثر من 162 مليون شخص على تيك توك، في الولايات المتحدة منذ ذلك الحين.

يتصدر تيك توك

ويتواجد ليم بالمركز الأول على تطبيق تيك توك الشهير للتواصل الاجتماعى، بمتابعة 162.2 مليون متابع، وقد اشتهر بمقاطع الفيديو الصامتة القصيرة التى يسخر فيها من الدروس التعليمية والنصائح المعقدة المنتشرة على الإنترنت.

وينجح متصدر التيك توك في أن يُضفى على مقاطع الفيديو لمسة مميزة راحتا يديه متجهتان نحو السماء، مصحوبتين بابتسامة ثاقبة وعينين واسعتين وهو يقدم حلوله البسيطة، بحسب ما جاء في موقع telegrafi.

وبحسب تصريحاته السابقه فقد جاءت فكرة محتواه أثناء تجواله فى مشروع الإسكان الذى كانت تعيش فيه عائلته فى كيفاسو، بالقرب من تورينو، بعد أن فقد وظيفته كميكانيكى فى مصنع فى مارس 2020، وحققت منشوراته نجاحا كبيرا، مما ساعده على تحقيق ما يُقدر بـ 16.5 مليون دولار من خلال صفقات تسويقية مع شركات فى الفترة بين يونيو 2022 وسبتمبر 2023، وفقا لمجلة فوربس.