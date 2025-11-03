تفاصيل أزمة طائرة الرئيس الكولومبي في إسبانيا

تعرض الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، لصعوبة فى تزويد الطائرة الرئاسية بالوقود فى إسبانيا، وذلك بسبب قيود مرتبطة بـ قائمة كلينتون الأمريكية، حسبما قالت صحيفة التيمبو .

ما هى قائمة كلينتون الأمريكية؟

ونوهت الصحيفة إلى أن قائمة كلينتون الأمريكية، هي عقوبات أمريكية، تمنع بعض الشركات من التعامل مع شخصيات مدرجة عليها، والذى منهم الرئيس الكولومبي.

وكشف تقرير الصحيفة أنه تم حل المشكلة لاحقا عبر تزويد الطائرة بالوقود فى قاعدة عسكرية وتمكنت الرحلة من مواصلة مسارها دون تأخير كبير، إلى السعودية.

وعلق بيترو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعى، أنا فى الرياض، وسافرت من إسبانيا ولم أتمكن من الوصول إلى السعودية بالطريقة السحرية بل بالطريقة الطبيعية، حيث تمت إدارة الوضع ووصلت إلى وجهتى دون مشاكل.

وتابع الرئيس أن كولومبيا تدرس إحتمالية فسخ العقد بشكل أحادي مع الشركة الأمريكية التي رفضت تزويد الطائرة بالوقود، مؤكدًا احترام الحكومة الكولومبية على المستوى الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن عدة شركات خاصة رفضت تزويد الطائرة بالوقود لأن معظم شركات الخدمات اللوجستية الدولية تخضع للقوانين الأمريكية، ما يجعلها حذرة من التعامل مع أي جهة مدرجة على قائمة العقوبات. وقد تم حل المشكلة لاحقًا عبر تزويد الطائرة بالوقود في قاعدة عسكرية إسبانية، مما سمح للطائرة بمواصلة رحلتها إلى السعودية دون تأخير يُذكر.