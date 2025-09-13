تفاصيل أجندة أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي بالإمارات

يعتبر مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الـ 28، الذي تستضيفه دولة الإمارات وفي وجود وفود من 192 دولة عضو في الاتحاد، منصة عالمية من أجل بحث الإستراتيجيات الرئيسية التي تساعد في رسم ملامح القطاع البريدي على مستوى العالم، مع التركيز على سد الفجوة أمام رائدات الأعمال وتمكينهن من الوصول إلى شبكات التجارة العالمية، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة، والخدمات المالية الشاملة.

أهمية النقاشات

وتأخذ هذه النقاشات أهمية خاصة من حيث التوقيت، في ظل تنامي مشاركة سيدات الأعمال في سوق التجارة الإلكترونية عالمياً، مما يفتح آفاقاً واعدة أمام القطاع البريدي لتسريع وتيرة التقدم من خلال توظيف شبكته اللوجستية وخدماته المالية والرقمية لتمكين رائدات الأعمال من توسيع نطاق أعمالهن والانخراط بفاعلية في المنظومة الاقتصادية العالمية.

ويرى قطاع ريادة الأعمال النسائية في دولة الإمارات نمواً لافتاً، مدعوماً بسياساتٍ ومبادراتٍ تُعزز حضور المشاريع التي تقودها المرأة، وذلك بما ينسجم مع السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023–2031، حيث تُشير البيانات إلى أنَّ المرأة الإماراتية تمتلك اليوم ما يفوق 128,500 منشأة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشرف على أكثر من 135,000 مشروع في مختلف أرجاء الدولة، بينما تمثل رائدات الأعمال في الإمارات 18% من إجمالي شريحة رواد الأعمال.

تعليق رئيس المؤتمر

وفي هذا السياق، علق طارق أحمد الواحدي، رئيس المؤتمر الثامن والعشرين والرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X)، قائلًا إن استضافة مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي في دبي يبرهن على التزام دولة الإمارات بنهج الابتكار والاستدامة والشراكة العالمية، وتعكس إيماننا بأن بناء عالمٍ مترابط يرتكز على بنية تحتية متقدمة وسياسات مستقبلية يعزز قدرات المجتمعات وازدهار الاقتصادات، ويتيح فرصاً وآفاق بلا حدود.

وقال الواحدي أن تركيز المؤتمر على ريادة الأعمال النسائية يعتبر أمراً بالغ الأهمية، بالتماشي مع رؤية دولة الإمارات نحو تعزيز التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين وتحقيق النمو الشامل، معريا عن التطلع من خلال استقطاب القيادات العالمية إلى دولة الإمارات، إلى صياغة إستراتيجيات قابلة للتنفيذ تعزز دور القطاع البريدي كمحرك رئيسي للفرص، لا سيما لرائدات الأعمال.

وانطلاقًا من إستراتيجيتها الرامية إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ، تواصل سفن إكس (7X) تطوير المنصات المبتكرة، وأبرزها «NXN»، الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية، التي تجمع مزودي الخدمات ضمن شبكة واحدة تسهّل الوصول إلى الخدمات البريدية واللوجستية، بالإضافة إلى «وصلة للبريد»، المفهوم المبتكر الذي أطلقته المجموعة خلال المؤتمر ليكون أول سوق رقمي عالمي يجمع الشبكات البريدية ويمكّن التجارة العابرة للحدود.

ويمكن القول أن هذه المنصات تعطي حلولاً رقمية ذكية وخدمات لوجستية متكاملة، إلى جانب توسيع قنوات الوصول إلى الأسواق.

وتساعد هذه المبادرات في تمكين المشاريع الناشئة والصغيرة من تحقيق النمو بوتيرة أسرع، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، ورفع قدرتها التنافسية ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي.

و تؤكد استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين عزمها على المضي قدماً في مسار التنمية المستدامة الشاملة، وتعزيز مكانتها مركزا عالميا لصناعة التحولات الاستراتيجية في قطاع البريد.

ويستهدف المؤتمر، عبر جذب صُنَّاع السياسات من شتى أنحاء العالم، طرح حلول عملية تُسهم في تعزيز كفاءة الشبكة البريدية العالمية، وتسريع النمو الاقتصادي.

ويشمل المؤتمر جدول أعمالٍ يهدف إلى وضع أطر إستراتيجية وإحداث تغييرات نوعية في مجال البريد، وتوطيد أواصر التعاون، وتكريس دور القطاع البريدي كمحفز رئيسي للفرص المتساوية في عصر التحول الرقمي.