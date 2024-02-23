تفاؤل بشأن اتفاق باريس الثاني لصفقة تبادل محتملة قبل شهر رمضان

أجواء من التفاؤل بشأن صفقة تبادل للرهائن، وهدنة إنسانية ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، قبل شهر رمضان المبارك.

اتفاق مرتقب

اتفاق باريس الثاني

أعلنت مصادر إسرائيلية، أن نتنياهو صدق على ذهاب وفد إسرائيلي، إلى باريس للوصول إلى اتفاق، وأنه أعطى صلاحيات أكبر لهذا الوفد هذه المرة، ويتكون الوفد من رئيس الموساد، ورئيس الشاباك الإسرائيلي، في حضور رئيس المخابرات المصرية، ورئيس الوزراء القطري، ورئيس الاستخبارات الأمريكية CIA، وقد ذكرت قناة 13 الإسرائيلية، أن هناك تقدما في المفاوضات للوصول إلى صفقة قريبة، كما صرحت مصادر دبلوماسية غربية أن كل من إسرائيل وحماس مستعدتان لتقديم تنازلات اليوم.

#عاجل | المونيتور عن مصدر مقرب من نتنياهو: نتنياهو قرر إرسال وفد تفاوض تحت ضغوط شعبية وأمريكية ولأنه لا يوجد خيار آخر#حرب_غزة pic.twitter.com/61VnNkNFTP — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 23, 2024

الموقف الأمريكي

صرح نائب المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن منذ أيام، أن الولايات المتحدة لديها مشروع لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق نار إنساني، وأن المعاناة في غزة تفطر القلب، وأمريكا تعمل ليل نهار لوقف النزاع، كما أكد تلك التصريحات اليوم، وزير الخارجية الأمريكي “بلينكن”، حيث قال نعمل لإتمام مشروع لوقف الحرب، وإقرار هدنة إنسانية، وأيضا يهمنا أمن إسرائيل، وأكد بلينكن رفضه لما أعلنه الاحتلال لبناء مستوطنات يهودية جديدة في الضفة الغربية، حيث قال هذا يضر بأمن إسرائيل.

موقف حركة حماس

أكد “أسامة حمدان” اليوم، أن حركة حماس تتعامل بإيجابية مع المقترحات من أجل إتمام صفقة تبادل، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة إعمارها بأيدي الفلسطينيين، ولكن نتنياهو يراوغ ويماطل ولا يهمه أرواح الرهائن، بل يهمه فقط أن يحصل على أي نصر له من اجل مستقبله السياسي، حيث يصر نتنياهو على عدم وقف إطلاق النار بشكل كامل، وعدم عودة النازحين إلى مناطقهم في الشمال، كما أثنى حمدان على جميع الدول التي تشارك الآن بشهادتها في محكمة العدل الدولية، عن انتهاكات الاحتلال الصهيوني في فلسطين، كما انتقد حمدان قرار تقييد الصلاة في المسجد الأقصى في رمضان، وأنتقد أيضا ما يريده الاحتلال من خطة ما بعد الحرب، وفرض سيطرة الاحتلال الأمنية على قطاع غزة.