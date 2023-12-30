تعيين كارلوس كويربو وزيرًا للاقتصاد في إسبانيا

أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز يوم الجمعة أن الأمين العام للخزانة والتمويل الدولي الإسباني كارلوس كويربو سيحل محل ناديا كالفينو كوزير للاقتصاد.

وقد تم اختيار كالفينو سابقًا كرئيسة لبنك الاستثمار الأوروبي الذي يُعتبر الذراع المالي للاتحاد الأوروبي، وزادت أهميته بعد الحرب في أوكرانيا.

كارلوس كويربو

وبالنسبة لكارلوس كويربو الذي ليس معروفًا على نطاق واسع فقد كان يعمل بشكل وثيق مع كالفينو التي شغلت أيضًا منصب النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية.

وفي تصريح قصير في قصر مونكلوا مقر رئاسة الحكومة الإسبانية فقد أشار سانشيز إلى أن كويربو هو شاب لكن كفاءته معروفة وأنه مقتنع بتأييده لأوروبا، وسيكون من مهامه مواصلة العمل الاستثنائي الذي أنجزته ناديا كالفينو.

وأضاف سانشيز: (الجدية والصدق هما الصفتان التي تميزان مسيرة كارلوس كويربو).

وقد تم تعديل التشكيلة الحكومية بعد تعيين كالفينو في رئاسة بنك الاستثمار الأوروبي حيث تم تعيين وزيرة الميزانية ماريا خيسوس مونتيرو نائبة أولى في الحكومة بدلاً من كالفينو.

وبالتالي فقد أصبحت مونتيرو ثاني أهم مسؤولة في الحكومة بعد أن شغلت منصب رابع نائبة لسانشيز وهذا يعتبر ترقية كبيرة تحمل وزنًا سياسيًا ملحوظًا.

وقد أشار سانشيز إلى أن ترقية مونتيرو التي تشغل أيضًا منصب نائبة الأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني قد أدت إلى إلغاء منصب النائب الرابع لرئيس الحكومة.

وتشغل النساء مناصب النيابة عن رئيس الحكومة الحالية في إسبانيا حيث تشغل وزيرة العمل الشيوعية يولاندا دياز منصب نائبة ثانية، ووزيرة الانتقال البيئي تيريزا ريبيرا نائبة ثالثة.