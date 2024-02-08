تعيين رئيس جهاز الاستخبارات نائبًا لرئيس الوزراء الإثيوبي

وافق النواب الإثيوبيون يوم الخميس على تعيين تيميسغن تيرونه رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية، نائبًا لرئيس الوزراء أبي أحمد، وتكملة للتغييرات الحكومية فقد تم تعيين تاي أتسكي سيلاسي، الذي كان مندوبًا إثيوبيًا لدى الأمم المتحدة، في منصب وزير الخارجية.

وتم تعيين تيميسغن تيرونه ليحل محل ديميكي ميكونين الذي تمت إقالته من منصبه كنائب لرئيس الوزراء ونائب رئيس حزب (أبي أحمد) المحكوم في نهاية يناير الماضي، ومن الملاحظ أنه لم يتم تعيين خلف لتيميسغن في منصب رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية حتى الآن.

ديميكي ميكونين قد شغل منصب نائب رئيس الوزراء منذ عام 2012، وذلك بعد وقت قصير من انتخابه نائبًا لرئيس الائتلاف الحاكم الذي حكم البلاد لمدة ثلاثة عقود، واستمرت حكومته حتى وصول أبي أحمد إلى السلطة في عام 2018.

وفي نوفمبر 2020 فقد تم تعيينه وزيرًا للخارجية بدءًا من بداية الحرب التي استمرت لمدة عامين ضد قوات تيغراي في شمال إثيوبيا.

رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد