تعيين القاضية التي انحازت لإسرائيل نائب رئيس محكمة العدل الدولية..والعالم يخوض مباراة من فريقين

قامت محكمة العدل الدولية بتعيين القاضية الأوغندية “جوليا سابوتيندا”، التي تعمل ضمن 15 قاضيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، نائبا لرئيس المحكمة، وفقا ما نشرته المحكمة على صفحتها، وكانت القاضية من المنحازين للاحتلال الإسرائيلي في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا.

جلسة محكمة العدل الدولية

الانحياز لإسرائيل

كانت القاضية جوليا الوحيدة هي والقاضي الإسرائيلي “أرون باراك”، هم المعترضين على القرارات الاحترازية الأخيرة، التي أصدرتها محكمة لاهاي ضد إسرائيل، ودعوتها لتوقف حرب الإبادة الجماعية ضد أهالي قطاع غزة، في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا، حيث أغضب الحكم الكيان الصهيوني، ووزراء حكومة نتنياهو المتطرفة، حيث صرح وزير المالية الإسرائيلي، أنه كان من الأولى للمحكمة أن تدعو العالم لاستقبال أهل غزة عندهم وقبول التهجير، ويبدوا أن هذه الكلمات ستتحول إلى أفعالا بعد تعيين القاضية المنحازة لإسرائيل نائب رئيس، ليكون لديها دورا أكثر تأثيرا في صنع القرار، ومباحثات قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل ما زالت مستمرة، ولم يصدر الحكم النهائي بعد.

أمين عام الأمم المتحدة يدافع عن المسلمين

وقف الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، موجها كلامه إلى الغرب مدافعا عن الإسلام والمسلمين، مستشهدا بآيات من القرآن الكريم، حيث قال نحن قبل أيام من شهر رمضان، رسالة الإسلام هي السلام، والتعاطف والتسامح، الرحمة التي جاء بها الإسلام تمثل إلهاما للعالم، كلمة الإسلام ذاتها من مشتقات السلام، ثم استكمل حديثه قائلا: عندما كنت مفوضا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رأيت سخاء الدول الإسلامية، والتي فتحت أبوابها للاجئين، بينما أغلقت دول أخرى أبوابها، وقد استشهد غوتيريش في حديث سابق بما جاء بالقرآن الكريم في سورة التوبة (وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون)، أن الإسلام يسمح لغير المسلمين بحق اللجوء والحماية تكفل للمسلمين وغير المسلمين على السواء، وقد كانت هذه الآيات القرآنية التي نزلت قبل قرون من إبرام اتفاقية حماية اللاجئين عام 1951، مبهرة بالنسبة لي.

الأمين العام للأمم المتحدة يستشهد بسورة التوبة للتأكيد علي حماية اللاجئين (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ رابط الموضوع: https://t.co/5Pvk1Lfynt pic.twitter.com/CCgRdPpZbq — سليمان إبراهيم المرجان (@SalmannKw) June 20, 2021

اتهامات صهيونية لجنوب أفريقيا

بعد تقديم جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ونجاح المحكمة في إصدار حكم أولي ضد الدولة الصهيونية لوقف عمليات الإبادة الجماعية في غزة، وتقديم تقرير شهري للمحكمة من قبل إسرائيل، لإثبات تنفيذ القرار، اتهم الصهاينة دولة جنوب أفريقيا، بأنها الزراع القضائي لحركة حماس، ثم اتهمتها بمواليتها لإيران، ثم عادت واتهمتها بأنها صانعة داعش، في مجموعة من الاتهامات التي تدعو للسخرية

هل يستوي اللذين يعلمون..واللذين لا يعلمون pic.twitter.com/vteET1C2X6 — ilina cutes (@tara12776) February 6, 2024

مذيع يطرد ضيفه لانتقاده لإسرائيل

رغم أن محكمة العدل الدولية نفسها، اتهمت إسرائيل بممارسة حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة، لم تعترف أمريكا وبريطانيا بذلك، وهناك من فقدوا وظائفهم في أمريكا ودول غربية مثل ألمانيا، من أجل دفاعهم على الحق الفلسطيني، وشجبهم لممارسات الكيان الصهيوني، وها هو ذاك المذيع الشهير “جيمس ويل” في إحدى البرامج يطرد ضيفه من أجل تصريحه بأن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة، وأن أمريكا وبريطانيا دول إرهابية.