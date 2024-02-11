تعليق مؤثر من الملك تشارلز بعد إصابته بالسرطان

أعلن قصر بكنجهام، الأسبوع الماضي، إصابة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا البالغ من العمر 75 عامًا، عن إصابته بالسرطان بعد أقل من عام ونصف من جلوسه على العرش، ومن المقرر أن يؤجل الملك بعض من ارتباطاته من أجل الخضوع للعلاج، وفقًا لما أعلنه القصر.

الأمير تشارلز ملك بريطانيا - صورة أرشيفية

تعليق الملك تشارلز على إصابته بالسرطان

وفي أول تعليق للملك تشارلز بعد الإعلان عن تشخيص إصابته بالسرطان، حيث أعرب في بيانًا له عن خالص شكره وامتنانه لكل من تمنى الشفاء له، وجاء نص البيان وفقًا لموقع الشرق الإخباري: “أود أن أعبر عن خالص شكري على رسائل الدعم الكثيرة والتمنيات الطيبة التي تلقيتها في الأيام القليلة الماضية”.

وأضاف “تشارلز”: “وكما يعلم جميع المصابين بالسرطان، فإن مثل هذه التمنيات الطيبة هي أعظم عزاء وتشجيع، وإنه من المشجع أيضًا أن أسمع كيف ساعد تشخيص حالتي في تسليط الضوء على المنظمات التي تدعم مرضى السرطان في بريطانيا، وأماكن أخرى”.

تعليق الأمير ويليام على إصابة والده بالسرطان

ومن جانبه، وجه الأمير وليام تشارلز وريث العرش، الشكر للجمهور البريطاني، على رسائل الدعم والود التي أرسلوها لوالده ولزوجته كيت التي خضعت لجراحة في البطن خلال الفترة الماضية.

الملك تشارلز يخضع للعلاج

ووفقًا لموقع “رويترز”، أن الملك تشارلز يخضع للعلاج من تضخم البروستاتا في الفترة الحالية، وذلك بعد أن خضع لعملية تصحيحية لتضخم البروستاتا الحميد، وأنه قام بتأجيل واجباته العامة وبعضًا من ارتباطاته من أجل العلاج، وسيعود لها في أقرب وقت، فيما لم يعلن القصر أي تفاصيل أخرى عن حالة الملك تشارلز.

وفي أول تعليق للملكة كاميلا زوجة الملك تشارلز، إنه في حالة إيجابية وجيدة للغاية، لافتة إلى أنه تأثر برسائل الدعم والتشجيع من الجمهور البريطاني من كل مكان، موضحة أن هذه الخطابات بعثت عليه البهجة والسرور، وفقًا لموقع “رويترز”.

وتولى الملك تشارلز العرش البريطاني عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد وفاة والدته الملك إليزابيث في سبتمبر 2022، والتي تولت العهد الأكبر في تاريخ ملوك بريطانيا لمدة 70 عامًا، الأمر الذي وصفه المؤرخون بأنه العصر الذهبي.

ويعتبر تشارلز هو أكبر أبناء إليزابيث حيث ولد في 14 نوفمبر عام 1948، وتُوج رسميًا ملكًا لبريطانيا في حفل ضخم بلندن في العام الماضي 2023.