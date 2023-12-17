تعليق عبور سفن النقل البحري في البحر الأحمر وتأثيراتها الاقتصادية والأمنية

أعلن محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الملاحة العربية ورئيس غرفة ملاحة الإسكندرية بأن شركتي الشحن الفرنسية (سي إم إيه – سي جي إم) والخط الملاحي الصيني (يانغ مينغ) قد أعلنتا عن تعليق جميع شحنات الحاويات التي تمر عبر البحر الأحمر بعد الهجمات الأخيرة على سفن تجارية في تلك المنطقة.

وقد أعلنت الشركة الفرنسية أنها أمرت سفنها بأن تبحر إلى مناطق آمنة أو تبقى في المياه التي يعتبرها آمنة حتى إشعار آخر.

سفينة شحن تجارية

وقد أوضح مصيلحي خلال حديثه لقناة العربية بأن تعليق الشحن عبر هاتين الشركتين بالإضافة إلى تعليق شركتي الشحن الألمانية (ميرسك) و(هاباغ لويد) سيسبب صعوبات كبيرة في حركة الملاحة التجارية.

ويأتي هذا القرار بعد استهداف ميليشيا الحوثي في اليمن سفنًا ترتبط بإسرائيل في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية.

وفي الجمعة الماضية فقد أعلن الحوثيون استهداف سفينتي حاويات تتجهان إلى إسرائيل وهما (إم إس سي ألانيا) و(إم إس سي بالاتيوم).

وأكد مصيلحي أن استهداف السفن في البحر الأحمر يؤثر على حركة التجارة العالمية ويعتبر أمرًا سياسيًا وتوقع أن يتم حل الأمر بسرعة.

كما أشار مصيلحي إلى أن هذا الوضع سيؤثر بالتأكيد على تكاليف الشحن بسبب عامل المخاطر الناجم عن الحروب وهذا سيؤثر على حركة التجارة العالمية وتكاليفها بشكل مؤكد، واستمرار هذا الوضع يعني أن كل خطوط الشحن ستضطر إلى فرض تكاليف إضافية على المستخدمين.

وأضاف أن تصرفات الحوثيين ستزيد من توقعات التوتر في العام المقبل نظرًا للنزاعات المستمرة في مناطق مختلفة من العالم مثل (غزة وإسرائيل) و(روسيا وأوكرانيا).

وتواجه شركات الشحن العالمية تحديات كبيرة بسبب تعليق حركة الملاحة عبر البحر الأحمر بعد الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في تلك المنطقة.

وفي الوقت الحالي تتطلب السفن التجارية التي تأتي من الشرق الأقصى وتتجه إلى البحر المتوسط المرور عبر طرق بديلة مثل رأس الرجاء الصالح مما يزيد من فترة السفر وتكاليف الشحن.

ويؤكد الخبراء أنه لا يوجد خيارات سهلة لشركات الشحن العالمية للتفادي من مضيق باب المندب، وأن الالتفاف حول القرن الأفريقي سيزيد من التكاليف وتكاليف التأمين على الحاويات المتجهة إلى أوروبا.

وقد أشارت الباحثة نوام رايدن من معهد واشنطن إلى أن هذا الالتفاف يزيد فترة الرحلات بما يصل إلى أسبوعين.

وقد تم استهداف سفن تجارية في المنطقة بصواريخ ومسيرات من قبل سفن حربية أميركية وفرنسية.

من جانبها فقد أعلنت المملكة المتحدة أن إحدى مدمراتها تمكنت من إسقاط مسيرة هجومية تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر.

وقد أفاد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية بأن البنتاجون قام بنقل حاملة الطائرات (دوايت دي أيزنهاور) من الخليج العربي إلى خليج عدن قبالة سواحل اليمن لدعم الرد الأميركي المحتمل على الهجمات.

وتجري المشاورات حول ما إذا كانت هذه الضربات سوف تستهدف بشكل مباشر أهدافًا عسكرية للحوثيين في اليمن.

ومع ذلك يشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق من تصاعد الصراع مع إيران ووكلائها في المنطقة.