تعليق رئيس جمهورية قبرص بعد حضوره إفتتاح المتحف المصري الكبير

آياتي خيري

أكد نيكوس خريستودوليديس، رئيس جمهورية قبرص، سعادته بالمشاركة في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وقبرص.

وقال الرئيس القبرصي عبر تغريدة على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس” ، أرفقها بعدد من الصور من داخل المتحف: يشرفني حقًا السفر إلى القاهرة لحضور الافتتاح الرسمي لـ المتحف المصري الكبير، وهو تحية تاريخية لـ7000 عام من التاريخ والحضارة، مضيفًا: شكرًا جزيلًا للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعوة، حيث تمتد الروابط الثقافية والتاريخية بين مصر وقبرص إلى قرون.

ويمكن القول أن مشروع المتحف المصري الكبير من أكبر المتاحف الأثرية في العالم، ويمثل صرحًا حضاريًا يضم آلاف القطع التي تجسد عراقة الحضارة المصرية على مدار آلاف السنين.

