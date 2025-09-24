تعليق ترامب على لقاء إيلون ماسك في تأبين كيرك

شهدت عملية تأبين تشارلى كيرك، الناشط الأمريكي المحافظ الذى قتل جراء إطلاق نار عليه فى وقت سابق هذا الشهر، تصافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحليفه السابق قطب التكنولوجيا إيلون ماسك، بعد أشهر من الخلاف الحاد بينهما والذى وصل إلى حد التراشق، وانتهى بمغادرة ماسك وكالة كفاءة الحكومة لتى تولى مهمة قيادتها مع بداية ولاية ترامب الثانية.

صورة مع ماسك

وقام رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك بنشر صورة على حسابه على منصة إكس وهو يصافح ترامب فى المقصورة التي كان يجلس فيها الرئيس فى تأبين حليفه الراحل تشارلى كيرك.

وتطرقت تقارير لوسائل الإعلام الأمريكي إلى أن ماسك وجد مقعداً شاغراً بجوار ترامب، فجلس فيه والتفت إليه الرئيس وصافحه.

وعلق ماسك على الأمر على حسابه على منصة X بعد الحدث، ونشر صورته وهو يتحدث مع ترامب مع تعليق “من أجل تشارلى”، فيما رأت تقارير أنه إشارة إلى دعوة تشارلى كيرك من قبل إلى المصالحة بين الرجلين بعد الخلاف الذى نشب بينهما.

علاقة جيدة

وتحدث الرئيس ترامب عن مصافحته مع ماسك، وقال كانت علاقتنا جيدة جدًا.. وكان لطفاً منه أن يأتى إلى”. ورداً على سؤال أحد الصحفيين عما إذا “كان كيرك هو من جمعه مع ماسك مرة أخرى”، أوضح ترامب، الاثنين، أن ماسك عرج عليه وألقى التحية. فيما أكد ألا علاقة لكيرك بذلك.

وأشارت شبكة سى إن إن الأمريكية إلى أن لقاء ترامب وصديقه السابق داخل مقصورة الرئيس فى حفل تأبين تشارلى كيرك هو المرة الأولى التى يظهر فيها الاثنان معًا علنًا منذ أن كرّم الرئيس ماسك فى ختام خدمته الحكومية فى وزارة كفاءة الحكومة فى مايو الماضى”.

تجدر الإشارة إلى أن خلاف حاد قد نشب لاحقاً بين ترامب وماسك على وسائل التواصل الاجتماعى بسبب مشروع قانون لخفض الضرائب، وتهديدات ماسك بتأسيس حزب سياسى جديد.

وغادر ماسك مقعده فى ختام كلمة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث.