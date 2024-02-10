تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا وتسهيل إجراءات السفر بينهما

أكدت مصر وبلغاريا التزامهما القوي بتعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون المتبادل بينهما، وقد جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع اللجنة التعاون المشتركة للبلدين، الذي حضره وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزيرة الخارجية البلغارية ماريا جابرييل.

وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزيرة الخارجية البلغارية ماريا جابرييل

وقد توصلت القاهرة وصوفيا إلى اتفاق مشترك بشأن تعزيز التعاون بينهما على مستوى أعلى، وذلك لتعكس الطبيعة الاستراتيجية للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وقد أكد الجانبان أهمية دعم الترشيحات المتبادلة في المنظمات والمحافل الدولية، كما تعهدا بتعزيز الحوار الاقتصادي والتجاري بينهما لاستشراف فرص توسيع حجم التجارة والاستثمار.

وفقًا لوزارة الخارجية المصرية فقد تم التأكيد على اهتمام البلدين بتعزيز التعاون في مجال الطاقة ومناقشة آفاق التعاون في هذا المجال.

واتفقت مصر وبلغاريا أيضًا على تعزيز جميع الأنشطة المتعلقة بتنمية القطاع الخاص، وبخاصة إطارات التنظيم ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع أنشطة الشركات الناشئة في المجالات الاقتصادية الابتكارية والرقمية والبيئية.

وقد ناقش الوفد المصري أيضًا الفرص المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تتمتع بموقع إستراتيجي حيث تربط شرق العالم بغربه، وتشجع مصر الاستثمارات البلغارية في هذه المنطقة الاقتصادية، وقد تم مناقشة إمكانيات التعاون والشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع ونظيرتها البلغارية.

كما تناول الجانبان التوترات السياسية المتصاعدة في الساحة الدولية، وتبادلا وجهات النظر والتحليلات حول التطورات في أوروبا ومنطقة البلقان والتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، وأعطيا اهتمامًا خاصًا للحرب المستمرة في قطاع غزة المحتل، وتداعياتها الإقليمية المحتملة.

وقد حذر الخارجية سامح شكري من خطورة التصعيد العسكري في فلسطين وذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة حاريجة بلغاريا ماريا جابرييل، وقال وزير الخارجية المصري : (هناك تكدس للفلسطينيين في مكان محدود وخطورة كبيرة لوضع رفح الفلسطينية أمام أي عملية عسكرية).

وقد أعلنت وزيرة الخارجية البلغارية ماريا جابرييل عن توقيع اتفاقا مشتركا بين مصر وبلغاريا لتسهيل إجراءات السفر مع مصر، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري.

وقد أكدت وزيرة خارجية بلغاريا بأن زيارتها الحالية لمصر تكتسب أهمية خاصة، حيث تعد أول زيارة لوزير خارجية بلغاريا لمصر منذ 12 عامًا معربة عن اعتقادها أن هذه الزيارة بمثابة قيمة مضافة للبلدين.

وقد أعربت وزيرة خارجية بلغاريا ماريا جابرييل عن انبهارها بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤكدة وجود علاقات متميزة مع مصر مشيرة إلى أن بلادها تعمل على تقديم حلولا مشتركة مع مصر للقضايا الدولية.