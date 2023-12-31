تعزيز التعاون بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر

أعلنت دول الساحل وهي مالي وبوركينا فاسو والنيجر عن نيتها تعزيز التعاون بينها في اجتماع رؤساء حكوماتها في العاصمة النيجرية نيامي.

وقد أعرب علي ماهامان الأمين العام للتحالف ورئيس وزراء النيجر عن هذه الخطوة قائلاً: (قررنا تشكيل لجان تعاون مشتركة للدول الثلاث بدلاً من اللجان الثنائية).

قوات الجيش في بوركينا فاسو

وأضاف ماهامان أنه تم اتخاذ قرار بشأن طرح كافة المشاريع والبرامج الهيكلية المشتركة على الطاولة لدراستها بسرعة.

وقد أشار بشكل خاص إلى إنشاء طريق سريع وخط سكة حديد يربط بين هذه البلدان الثلاثة المجاورة والتي تعتبر مناطق قاحلة وغير ساحلية.

وقد تم عقد المؤتمر في نيامي بحضور رؤساء الحكومات علي ماهامان من النيجر، وشوجيل مايجا من مالي، وأبولينير كييليم دي تامبيلا من بوركينا فاسو.

وقد استقبلهم في وقت سابق عبد الرحمن تياني رئيس المجلس الانتقالي في النيجر.

وفي زيارة تستغرق ثلاثة أيام فقد وصل شوجيل مايجا وأبولينير كييليم دي تامبيلا إلى نيامي يوم الجمعة الماضي.

وشاركا في تظاهرة احتفالية برحيل الجيش الفرنسي من النيجر.