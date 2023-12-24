تعزيز البحرية الإيرانية بصواريخ كروز وطائرات هليكوبتر للاستطلاع وسط توتر أمريكي

أفادت وسائل إعلام رسمية يوم الأحد بأن البحرية الإيرانية استلمت صواريخ كروز جديدة تتمتع بمدى يصل إلى ألف كيلومتر بالإضافة إلى طائرات هليكوبتر مخصصة للأغراض الاستطلاعية.

ويأتي هذا في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة حيث اتهمت الولايات المتحدة إيران بشن هجوم على ناقلة كيماويات في المحيط الهندي باستخدام طائرة مسيرة.

البحرية الإيرانية تتسلم صواريخ كروز وسط توتر إقليمي متزايد

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) يوم السبت أن طائرة مسيرة أرسلت من إيران قامت بضرب ناقلة كيماويات تحمل علم ليبيريا في المحيط الهندي.

وتعكس هذه الحادثة تصاعد التوترات الإقليمية وتشكل خطرًا جديدًا على ممرات الملاحة البحرية، ويأتي ذلك بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل والرد العدواني الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومن جانبها فقد نفت إيران الاتهامات الموجهة إليها من قبل الولايات المتحدة بالتورط في تخطيط هجمات تنفذها جماعة الحوثي اليمنية والتي تتحالف مع إيران على سفن تجارية في البحر الأحمر.

وقد ذكر القائد البحري الإيراني شهرام إيراني وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية أن صواريخ الكروز الجديدة للبحرية الإيرانية تتميز بمدى يتجاوز ألف كيلومتر وأنها تعتبر صواريخ ذكية قادرة على تغيير أهدافها أثناء تنفيذ المهام.

وأضاف القائد البحري الإيراني شهرام إيراني أن طائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة وصواريخ الكروز البحرية هي بعض من الأسلحة الجديدة التي تم إضافتها إلى ترسانة البحرية الإيرانية، مشيرًا إلى أن جميع هذه المعدات صممت وأنتجت من قبل الصناعات العسكرية الإيرانية.