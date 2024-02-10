قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بأن روسيا قد عززت إنتاج الطائرات المسيرة العسكرية خلال العام الماضي، وذلك وفقًا لمقطع مصور نشرته وزارة الدفاع، وعلى الرغم من التقدم الذي تم تحقيقه لا تزال هناك مشكلات فنية تحتاج إلى حل.

تعزيز إنتاج الطائرات المسيرة العسكرية في روسيا

وتعد الطائرات المسيرة جزءًا مهمًا من استراتيجية روسيا العسكرية، حيث تستخدم بشكل مكثف في حملتها العسكرية المستمرة في أوكرانيا على مدى العامين الماضيين تقريبًا.

وخلال جولة في منشآت تصنيع طائرات مسيرة في منطقة نهر الفولغا في أودمورتيا فقد أكد شويغو بأن قدرات الإنتاج المتطورة تمكنهم من إنجاز معظم المهام التي تواجههم في الوقت الحالي.

ومع ذلك لا يزال هناك حاجة لحل المشكلات التقنية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الطائرات المسيرة وفي الحرب الإلكترونية.

وفي الأشهر الأخيرة فقد أعلنت موسكو عن تكثيف إنتاجها في المجمع الصناعي العسكري، وذلك في إطار سعيها لكسر حالة الجمود العسكري التي استمرت لعدة أشهر في أوكرانيا.

ويعتقد قادة أوكرانيون بأن الطائرات المسيرة سوف تكون حاسمة في تحقيق اليد العليا في الصراع الحالي.