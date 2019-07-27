بداية ذي الحجة و موعد وقفة عرفات 1440 وفضل صيامها للمسلمين

أيام قليلة ويبدأ شهر ذى الحجة ويتساءل الكثير عن موعد وقفة عرفات 1440 وفضل صيامها ، لله سبحانه وتعالى أيام وهبنا إياها كي يكفر عنا سيئاتنا ويُعطينا الكثير من الحسنات التي تُدخلنا الجنة بدون حساب أو سابقة عذاب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا تلك الأيام ويتقبل منا، ومن أهم هذه الأيام هو يوم عرفة، الذي اقتربنا من دخوله إلينا، فما هي إلا أيام قليلة تفصلنا عن قدومه، وسوف نتعرف على موعد وقفة عرفة وما هو فضل صيامها.

موعد وقفة عرفات 1440 وفضل صيامها

ينتهي شهر ذو القعدة 1440 هذا العام في اليوم التاسع والعشرين منه، ويبدأ شهر ذي الحجة في يوم الجمعة الثاني من شهر اغسطس، ويكون موعد وقفة عرفات 1440 هو يوم الأحد الموافق: 11 أغسطس 2019، وسيكون أول يوم لعيد الأضحى المبارك في جميع أنحاء العالم وفق ما جاء من المملكة العربية السعودية هو يوم: الاثنين 12 أغسطس 2019.

فضل الصيام يوم عرفة

على الرغم من أنه لا يُستحب للحاج الواقف بجبل عرفات أن يصوم في يوم عرفة، ولكن المسلمين الذين لا يحجون بيت الله يُستحب لهم صيامها، بل ويستحب أيضًا صيام العشر الأيام الأولى من ذي الحجة، والتي أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن مكانة الأعمال الصالحة في تلك الأيام، وإليكم بعض الأدلة الشرعية التي تؤكد فضل صيام عرفة على وجه الخصوص:

1- يوم عرفة أحد أيام الأشهر الحرم قال الله- عز وجل- : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) [سورة التوبة : 39]. والأشهر الحرم هي : ذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرم ، ورجب ويوم عرفه من أيام ذي الحجة. 2- يوم عرفة أحد أيام أشهر الحج قال الله – عز وجل- : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) [سورة البقرة : 197] وأشهر الحج هي : شوال ، ذو القعدة ، ذو الحجة. 3- يوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه قال الله – عز وجل- : (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ) [سورة الحج:28]. قال ابن عباس –رضي الله عنهما : الأيام المعلومات : عشر ذي الحجة. 4- يوم عرفة أحد الأيام العشر التي أقسم الله بها منبها على عظم فضلها وعلو قدرها قال الله – عز وجل- : (وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) [سورة الفجر:2]. قال ابن عباس – رضي الله عنهما – : إنها عشر ذي الحجة قال ابن كثير: وهو الصحيح. 5- يوم عرفة أحد الأيام العشرة المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة: قال النبي صلى الله عليه وسلم : (ما من عمل أزكى عند الله – عز وجل- ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى قيل: ولا الجهاد في سبيل الله – عز وجل- ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله – عز وجل- إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) رواه الدارمي وحسن إسناده الشيخ محمد الألباني في كتابه إرواء الغليل. 6- يوم عرفة أكمل الله فيه الملة، وأتم به النعمة، قال عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- : إن رجلا من اليهود قال : يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال : أي آية؟ قال: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا) [ سورة المائدة:5]. قال عمر – رضي الله عنه- : قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.

فنسأل الله تعالى تقبل الأعمال والطاعات مِنا ومنكم، وأعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.