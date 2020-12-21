تعرف على سعر جرعة لقاح “فايزر” و”بيونتيك” في الإتحاد الأوروبي

بواسطة أحمد الفاضل

حدد الإتحاد الأوروبي اليوم سعر جرعة لقاح فايزر بـ 15.5 يورو، وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن لقاح فايزر فعال ضد فيروس كورونا، وقال أيضاً أن لقاح فايز و لقاح بيونتيك يحميان متلقيهما ضد السلالة الجديدة من الفيروس والتي بدأت بالانتشار في بريطانيا ولا تأثير للسلالة الجديدة من الفيروس على متلقي اللقاح.

تعرف على سعر جرعة لقاح "فايزر" و"بيونتيك" في الإتحاد الأوروبي 2 21/12/2020 - 6:51 م

ويذكر أن هناك عدداً من الدول التي علقت حركة الطيران ومنعت السفر خوفاً من تفشي السلالة الجديدة من المرض بين الناس، وكانت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من أوائل الدول التي قامت بإغلاق حدودها البرية والبحرية.

تعرف على سعر جرعة لقاح "فايزر" و"بيونتيك" في الإتحاد الأوروبي 1 21/12/2020 - 6:51 م
An illustration picture shows vials with Covid-19 Vaccine stickers attached, with the logo of US pharmaceutical company Pfizer, on November 17, 2020. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
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أحمد الفاضل

أحمد الفاضل عبد الرحيم أحمد، من السودان، خريج جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. أبلغ من العمر ١٨ عاماً، مهتم بالموسيقى والرياضة والعلوم والسفر.

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