تعرف على سعر جرعة لقاح “فايزر” و”بيونتيك” في الإتحاد الأوروبي

حدد الإتحاد الأوروبي اليوم سعر جرعة لقاح فايزر بـ 15.5 يورو، وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن لقاح فايزر فعال ضد فيروس كورونا، وقال أيضاً أن لقاح فايز و لقاح بيونتيك يحميان متلقيهما ضد السلالة الجديدة من الفيروس والتي بدأت بالانتشار في بريطانيا ولا تأثير للسلالة الجديدة من الفيروس على متلقي اللقاح.

ويذكر أن هناك عدداً من الدول التي علقت حركة الطيران ومنعت السفر خوفاً من تفشي السلالة الجديدة من المرض بين الناس، وكانت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من أوائل الدول التي قامت بإغلاق حدودها البرية والبحرية.