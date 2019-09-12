تعرف على .. المجموعة الشمسية الخارجية K2-18 b

اكتشف علماء الفلك أخيرًا بخار الماء في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية فوق الأرض يدور داخل المنطقة الصالحة لنجمه. الاكتشاف يعني أن المياه السائلة يمكن أن توجد أيضًا على سطح العالم الصخري، وربما تشكل محيطًا عالميًا.







تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا

هذا الاكتشاف، بواسطة تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا، هو أول اكتشاف لبخار الماء في جو مثل هذا الكوكب. ولأن الكوكب، الذي يطلق عليه اسم K2-18 b، يحتمل أن درجة حرارته مماثلة للكرة الأرضية.







“هذا هو الكوكب الوحيد الذي نعرفه الآن خارج النظام الشمسي والذي لديه درجة الحرارة الصحيحة لدعم المياه، وله غلاف جوي، ويحتوي على مياه فيه، مما يجعل هذا الكوكب هو أفضل مرشحه للعيش فيه، وقال المؤلف الرئيسي أنجيلوس تسياراس، عالم الفلك في جامعة كوليدج لندن، في مؤتمر صحفي.

K2-18 ب: الأساسيات







يقع الكوكب K2-18 b على بعد حوالي 110 سنوات ضوئية في كوكبة Leo، وهو يدور حول نجم قزم أحمر صغير إلى حد ما يمثل ثلث كتلة شمسنا. الأقزام الحمراء تشتهر بكونها نجومًا نشطة تنبعث منها مشاعل قوية، لكن الباحثين يشيرون إلى أن هذا النجم بعينه يبدو أنه سهل الانقياد.

هذا يبشر بالخير بالنسبة للكوكب الحامل للماء، حيث أن مداره الذي يمتد على مدار 33 يومًا يجعله أقرب إلى نجمه بحوالي ضعفي نظيره عطارد. وقال تسياراس “بالنظر إلى أن النجم أبرد بكثير من الشمس، في النهاية، يتلقى الكوكب إشعاعات مماثلة للأرض”. “وبناءً على العمليات الحسابية، تكون درجة حرارة الكوكب مماثلة لدرجة حرارة الأرض.”