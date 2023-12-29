تعرف على أول سيدة أعمال تتخطى ثروتها 100 مليار دولار في التاريخ

تم الإعلان عن أول امرأة في العالم التي تجمع ثروة تزيد عن 100 مليار دولار وفقًا لتقرير نشره مؤشر Bloomberg الأمريكي.

تعرف على أول سيدة أعمال تتخطى ثروتها 100 مليار دولار في التاريخ - فرانسواز بيتنكورت مايرز صورة أرشيفية

حيث نجحت السيدة وهي فرانسواز بيتنكورت مايرز، والتي تمتلك ثلث شركة L’Oréal SA، التي تعتبر إمبراطورية فرنسية لمنتجات التجميل، حيث ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 35٪ هذا العام، مما أدى إلى وصول ثروة فرانسواز بيتنكورت مايرز إلى أكثر من 100 مليار دولار.

رغم الثروة الطائلة أمامها الكثير لتصل للمرتبة الثانية عالميا

ومع ذلك، تظل ثروة فرانسواز بيتنكورت مايرز أقل بكثير من ثروة ثاني أغنى ملياردير في العالم، وهو الفرنسي برنار أرنو، مؤسس شركة Louis Vuitton، الذي يمتلك ثروة تبلغ 179.4 مليار دولار في التصنيف العالمي.

المليارديرة عاشقة الموسيقى

فرانسواز بيتنكورت مايرز هي نائبة رئيس مجلس إدارة L’Oréal، وتمتلك 35٪ من أسهم الشركة، وهي تحرص على الحفاظ على حياتها الخاصة وتجنب الطراز الفاخر في الحياة الاجتماعية، تشتهر أيضًا بعشقها للموسيقى وعزفها على البيانو لساعات كل يوم.