تعرف على أبو عبيدة الذي لم تؤكد حماس حتى الآن خبر استشهاده

أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الذي أعلن الجيش الإسرائيلي نجاح عملية اغتياله، وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه تم القضاء على المتحدث باسم الشر على حد تعبيره.

وإلى الآن وحتى هذه اللحظة لم تعلن تعلن حركة حماس، أو جناحها العسكري “كتائب عز الدين القسام” أي نبأ عن استشهاد الإعلامي الملثم الذي أصبح شخصية إعلامية عالمية تتحدث باسم مقاومة غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأبو عبيدة هو شخصية محورية في «حماس» وهو أيضا رمز فلسطيني وعربي، ارتبطت شهرته الواسعة بأحداث السابع من أكتوبر 2023.

من هو «أبو عبيدة»؟

على الرغم من أنه هو «الملثم» الذي لم يعرف أحد ملامحه، إلا أن صوته بات مألوفا جدًا لكل العالم، وذلك حين يتحدث ببيان إعلامي عن القسام بأسلوبه الواضح المغوار، كما اشتهر بزيه العسكري وكوفيته الحمراء التي كان يخفي بها هويته، ولطالما كان الوجه الخفي الأبرز لرجال حركة حماس في غزة.

لم يكن نجم الرجل بارزا فقط منذ أحداث السابع عشر من أكتوبر 2023، ولكن ذكره كان منتشرا بعد اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2006، وذلك عندما ظهر إعلاميا وبرز إلى الواجهة وشكل رعبا نفسيا للاستخبارات الإسرائيلية.

في بداية الحرب الأخيرة، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي اسم أحد أعضاء حماس وصورة، زعم أنها لأبو عبيدة، وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن اسمه حذيفة سمير عبدالله الكحلوت، ونشرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» تقريرا صحفيا ذكرت فيه أن أبو عبيدة ظهر لأول مرة عام 2002 بصفة ناشط ميداني، ثم أصبح متحدثا باسم الجناح العسكري لحركة “حماس” بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005.

هل تم اغتيال أبو عبيدة «الناطق العسكري باسم القسام»

قالت تقارير صحفية إسرائيلية، أن القوات الإسرائيلية رصدت “أبو عبيدة” لفترة من الزمن، وحددت مكانه لكنها انتظرت الوقت المناسب، وقبل الهجوم بوقت قصير، جاءت معلومات استخباراتية تفيد بتواجد الرجل في شقة بقطاع غزة، وبعد الاستعداد من قبل الشاباك، تمت مهاجمة الطابقين من المبنى الذي كان يقيم فيه.

وذكرت التقارير أن الإشارة بالضرب جاءت قبل الهجوم على الطابقين الثاني والثالث من المبنى الذي كان يتواجد به “أبو عبيدة” بصاروخ دقيق، ونفذت عملية القتل وفقا لمعلومات استخباراتية، وتم التنفيذ للهجوم بالتعاون مع سلاح الجو.

حركة حماس أكدت أن هناك عددًا من المفقودين تحت الأنقاض، لكن لم تؤكد حتى الآن الخبر الذي انتشر بواسطة آلة الإعلام الإسرائيلية.

أبو عبيدة في الإعلام العبري

تعود مرة أخرى يديعوت أحرنوت لتعرف العالم كله بسيرة أبو عبيدة، وإليك مختصر ما ورد من بيانات حول الرجل من إعلام تل أبيب.