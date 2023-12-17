تعاون بين رئيسي وزراء بريطانيا وإيطاليا على إعادة مهاجرين تونس لأوطانهم

تلقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في زيارته إلى روما يوم السبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وقد أشاد سوناك بنهج ميلوني في التصدي للهجرة غير النظامية.

تم خلال اللقاء الرسمي بينهما التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل مشروع لمساعدة المهاجرين في تونس على العودة إلى بلدانهم.

مهاجرين أفارقة

وقد جرت المحادثات بين رئيسا الوزراء في مكتب ميلوني وألقى سوناك كلمة أمام أعضاء حزب (إخوة إيطاليا) الذي ينتمي إليه ميلوني، وخلال الاجتماع تعهدا باتخاذ إجراءات لوقف تدفق قوارب المهاجرين إلى شواطئ بلديهما.

وقد لاقت سياسات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني انتقادات حادة حيث تضمنت خطط سوناك لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا ومساعي ميلوني للحد من نشاط سفن الإنقاذ الخيرية في البحر الأبيض المتوسط.

وقد قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه سيمارس ضغوطا من أجل إجراء إصلاحات عالمية لنظام اللجوء محذرا من أن أنحاء من أوروبا قد تصبح غير قادرة على استيعاب تزايد أعداد اللاجئين.

وقال سوناك (بأن بعض الأعداء يتعمدون دفع الناس إلى شواطئنا لمحاولة زعزعة استقرار مجتمعاتنا).

وأضاف سوناك: (إذا لم نعالج هذه المشكلة فإن الأعداد سوف تتزايد، ولن تكون بلداننا قادرة على استيعابها أو مساعدة أولئك الذين هم في أمس الحاجة فعلا إلى مساعدتنا).

وقال سوناك: (إذا كان ذلك يتطلب منا تحديث قوانيننا وقيادة حوار دولي لتعديل ما بعد الحرب بشأن اللجوء، فيجب علينا أن نفعل ذلك).



ومع ذلك توصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى اتفاق بشأن تمويل مشروع يساعد على إعادة المهاجرين الذين يتواجدون في تونس والذي يعد بلد المغادرة لعدد كبير من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا.

وقد أكدت رئاسة الوزراء البريطانية أن سوناك وميلوني تعهدا بالمشاركة في تمويل مشروع يعزز ويساعد على عودة المهاجرين من تونس إلى بلدانهم الأصلية.

وأوضح مكتب ميلوني أن هذا التعهد يتماشى مع المشاريع الموجودة لدى الأمم المتحدة دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ومنذ توليهما مناصبهما في أكتوبر 2022 قام سوناك وميلوني ببناء علاقة جيدة.

وقد شبه سوناك نظيرته الإيطالية برئيسته السابقة لرئاسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر معبرًا عن ضرورة وجود بعض (الراديكالية) أي قوة المرأة الحديدية للتعامل مع قضايا الهجرة غير النظامية.

وأضاف سوناك قائلاً: (إذا لم نعالج هذه المشكلة فإن الأعداد سوف تتزايد، وسوف تتدهور بلداننا وقدرتنا على مساعدة من هم في أمس الحاجة فعلا إلى مساعدتنا).

وقد اتفق الجانبان في اجتماعهما على تكثيف الجهود لمكافحة مهربي البشر لكن سوناك قال إن ردع الراغبين في الهجرة بشكل غير نظامي أمر أساسي أيضا.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى الاتفاق المبرم مع ألبانيا قبل عام والذي يتيح ترحيل الألبان الذين يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة.

وأكد سوناك أنه منذ إبرام الاتفاق فقد انخفض عدد الألبان الذين يصلون إلى بلده بنسبة 90 في المئة.

وفي الشهر الماضي فقد أبرمت ميلوني أيضا اتفاقا تبني بموجبه ألبانيا مركزين لإيواء طالبي اللجوء الذين يعترضهم خفر السواحل الإيطالي في البحر.

وأثار الاتفاق انتقادات في كلا البلدين ومنعت المحكمة الدستورية الألبانية مؤقتا تصديق المشرعين عليه.