تظاهرات حاشدة في تل أبيب للمطالبة بإعادة الرهائن وانتخابات مبكرة

تجمع آلاف الإسرائيليين في وسط مدينة تل أبيب للتظاهر والمطالبة بعدة مطالب أساسية، وكان أحد الأهداف الرئيسية لهذه التظاهرات هو المطالبة بإعادة الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة، كما طالب المتظاهرون بإجراء انتخابات مبكرة بهدف إزاحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن السلطة.

تظاهرات في تل أبيب

وخلال المظاهرة فقد قام المشاركون بالمسير في ميدان هبيما وحمل العديد منهم لافتات تنتقد نتنياهو وتعبر عن رفضهم لسياسته، وكانت اللافتات تحمل شعارات مثل (وجه الشر) و(انتخابات الآن)، مما يعكس الغضب والاستياء الشعبي من الحكومة الحالية.

وتعاني إسرائيل من ضغوط كبيرة لاستعادة الرهائن الذين تم اختطافهم في هجوم حماس على مستوطنات إسرائيل في أكتوبر، ومن بين حوالي 250 شخصاً تم اختطافهم فقد تم إطلاق سراح حوالي 100 منهم خلال هدنة في نوفمبر، لكن لا يزال هناك 132 رهينة محتجزين في قطاع غزة، وتم العثور على جثث 27 آخرين.

وتعتبر هذه المظاهرات جزءًا من التوتر السياسي الذي تشهده إسرائيل حاليًا، حيث يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتهامات بالفساد وضغوطًا للتنحي عن منصبه.

ويعتبر بنيامين نتنياهو أحد أطول رؤساء الوزراء في تاريخ إسرائيل حيث شغل المنصب في فترات مختلفة من عام 1996 حتى 2021، وبعد الانتخابات عام 2022 فقد تمكن نتنياهو من تشكيل ائتلاف حكومي جديد مع أحزاب دينية ويمينية متطرفة مما أدى إلى استمراره في منصبه.

وقبل الهجوم الذي وقع في أكتوبر فقد كان نتنياهو يواجه احتجاجات كبيرة تنديدًا بمشروع الإصلاح القضائي الذي كانت تسعى حكومته لتنفيذه.