تطوير البريد المصري بعد 50 سنة من العطاء المستمر

أصدر البريد المصري مؤشرات بحث في الساعات الأخيرة، بعد إعادة هيكلة خدماته مؤخرًا لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل والتقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات؛ وذلك وفقاً للخطة الوطنية التي وضعتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وتنفذها الهيئة القومية للبريد.

الأهداف التنموية للبريد المصري

وكان هدفها إنشاء وميكنة إجراءات العمل في جميع مكاتب البريد المصرية على مستوى الجمهورية، والتي تجاوز عددها الإجمالي 4000، بمعدل نمو سنوي قدره 4.39 في المائة. “البريد المصري… نقلة نوعية في الشكل والمضمون”.

الذكرى 150 للبريد المصري

وشهد النظام، الذي يعمل منذ أكثر من 150 عامًا، نُمُوًّا هائلاً من حيث جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأصبح يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا وتطوير أداء العاملين، مضيفًا أن النظام يوظف أكثر أكثر من 40 ألف مصري يقدمون خدمات بريدية لما يقرب من مليون مواطن يَوْمِيًّا.

أرباح بريد مصر

وأكدت الدراسة أن هيئة البريد حققت 3 مليارات جنيه و 183 مليون جنيه صافي ربح العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 51٪ في صافي الأرباح، و 3 مليارات جنيه، و 394 مليون جنيه في إجمالي إيرادات الخدمات، بما يمثل زيادة بنسبة 5٪ في إيرادات الخدمات، و 264 مليار جنيه ودائع صناديق الادخار كما لاحظت الدراسة المؤشرات المهمة التالية للطفرة كما ورد في البريد المصري:

على المستوى الإداري، تمت إعادة هيكلة وظائف الإدارة العليا بالهيئة بإدخال محاور جديدة من شأنها رفع المستوى التنظيمي للهيئة، وتم تطوير نظام الأجور بالهيئة الوطنية للبريد مع إدخال حافز خاص للتمييز بين الوظائف المتخصصة وربط الدخل بها.

تمت أتمتة عمليات صرف المعاشات عبر البطاقة الذكية، وتم إنشاء خدمة لإيصال المعاشات إلى المنازل لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين طلبوها دون تكبد رسوم إضافية.

تطوير البريد المصري

يعمل البريد المصري كقناة للخدمات الرقمية وخدمات الشمول المالي في مصر، حيث يعمل كحلقة وصل بين العميل والشركات التي تقدم هذه الخدمات، والتي تشمل التمويل الأصغر للمستهلكين، والتمويل الأصغر، والتأمين الأصغر، من خلال قبول الطلبات، وتسجيل بيانات المتقدمين، والصرف والتمويل وتحصيل الأقساط.

إطلاق نظام جديد لإدارة العمليات اللوجستية وتسليم الشحنات والطرود بجميع أنواعها بهدف توسيع خدمات التجارة الإلكترونية ودعم الذكاء الاصطناعي ومبادئ التحول الرقمي المتأصلة في التكنولوجيا الحالية.

توسيع شبكة فروع البريد المصري وتوفير الأجهزة التي تقدم خدمات باستخدام التقنيات الحديثة، بما في ذلك نشر الأكشاك البريدية وتوفير مكاتب البريد المتنقلة المجهزة بموظفي البريد وصراف آلي، بهدف نقلهم خلال فترات الذروة من العمل في مكاتب البريد، ولا سيما أثناء صرف المعاشات.

وبالفعل تم تركيب 1700 جهاز في المكاتب كما تم تركيب ماكينات الصرف الآلي وزيادة عدد المكاتب بشكل تدريجي بالتعاون مع خدمة البريد الوطنية وهيئة التسجيل العقاري.

و تم إنشاء المركز اللوجستي البريدي بمطار القاهرة الدولي وفقًا لأحدث المعايير الدولية، ويساعد في تسهيل خدمات التجارة الإلكترونية للدول الإفريقية الشقيقة.

هذا للحفاظ على أصول الدولة والمباني التراثية، تم تنفيذ خطة تطوير لمتحف البريد المصري في العتبة بهدف إعادة افتتاحه للزوار بعد عقود من الإغلا كما تضمنت عملية التطوير تقنيات حديثة لعرض المقتنيات، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز.

كما يقدم البريد المصري مجموعة متنوعة من الخدمات للأفراد الذين يتمتعون بالاكتفاء الذاتي، كما تم إنشاء وتأهيل وتجهيز الفروع لها، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحالية، وإنشاء مناطق خاصة بها، وتسجيل بياناتها عن طريق الموظفين في جميع الفروع.

وهنا يأتي إطلاق البريد المصري لبرنامج النقاط والمكافآت لدعم خطط الحكومة لتنفيذ الشمول المالي والتحول الرقمي، وكذلك جهود البريد المصري لتحفيز وتشجيع جميع العملاء على استخدام طرق الدفع غير النقدية، ويتم إضافة النقاط إلى حساب المستخدم لكل معاملة تتم باستخدام بطاقات البريد المصري في عمليات الشراء المباشرة أو أثناء التسوق عبر الإنترنت.

ويمكنه استخدامه لاحقًا كطريقة دفع كُلِّيًّا أو جُزْئِيًّا لأي من الأصناف أو الخدمات التي تقدمها شبكة البرنامج من التجار ومقدمي الخدمات، والتي يبلغ عددها حَالِيًّا أكثر من 150 تاجرًا منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية.