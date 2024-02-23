تصعيد حوثي في مضيق باب المندب بعد السيطرة عليه كلياً وواشنطن تعلن إسقاط 3 مسيرات حوثية

في تطور جديد للأحداث الجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أعلن القيادي الحوثي حسين العزي سيطرة جماعة الحوثي على باب المندب بشكل كلي، وذلك بعد أكثر من 140 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والحرب مع التحالف العسكري في البحر الأحمر لمنع السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل، جاء ذلك نقلاً عن شبكة سكاي نيوز عربية عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

قيادات جماعة الحوثي في باب المندب- المصدر: سكاي نيوز عربية

وأوضح القيادي الحوثي أن الجماعة باستطاعتها وقف الملاحة في البحر الأحمر بشكل كامل، إلا أنها حريصة على الملاحة الدولية، وذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إسقاط 3 مسيرات حوثية في البحر الأحمر، بينما تسببت الهجمات الحوثية على سفن تجارية في البحر الأحمر في ارتفاع حاد في أسعار عقود تأمين الشحن البحري، وتم فرض رسوم لتغطية المخاطر المرتبطة بنزاعات، تُضاف إلى الزيادة الكبيرة في تكلفة الشحن نتيجة سلوك مسار بديل أطول.

الحوثيون يلوحون بإغلاق مضيق باب المندب كليا | #رادار لمشاهدة رادار الأخبار 👇https://t.co/v0MzEjhgzm pic.twitter.com/j6Pf93iox2 — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) February 23, 2024

ومن الجدير بالذكر أن النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30% تقريبًا خلال عام واحد، حيث أنه كانت تعبر نحو 15% من التجارة العالمية من مضيق باب المندب قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتستمر العمليات العسكرية في البحر الأحمر إلى اليوم وحتى وقف إطلاق النار والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى أن أعلن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي عن تنفيذ 3 عمليات نوعية في البحر الأحمر وخليج عدن وأم الرشراش جنوبي فلسطين.

هذا وقد قامت القوات المسلحة اليمنية بتنفيذ ثلاث عمليات عسكرية نوعية، الأولى أطلقت خلالها القوة الصاروخية وكذلك سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الصهيوني في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وأما العملية الثانية كانت في خليج عدن، حيث نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة بريطانية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، أصابتها بشكل مباشر ما أدى إلى نشوب الحريق فيها وتدميرها.

المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي: نفذنا 3 عمليات نوعية في البحر الأحمر وخليج عدن وأم الرشراش جنوبي #فلسطين pic.twitter.com/QKACC2tryV — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 23, 2024

أما العملية الثالثة فقد تم خلالها استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة، إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني ودفاعاً عن اليمن العزيز في مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني وأن عملياتها العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.