تصريح ساخر من ترامب عن نتنياهو .. شاهد ماذا قال ؟

كشف تقرير لشبكة سى إن إن الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب سخر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه ليس من السهل التعامل معه، وإن كان قد أشاد به ووصفه بـ”رجل لديه شجاعة استثنائية”.

تصريحات ترامب

وأكد ترامب فى كلمته أمام الكنيست الإسرائيلى: “أود أن أعرب عن امتناني لرجل يتمتع بشجاعة ووطنية استثنائيتين، ساهمت شراكته بشكل كبير في تحقيق هذا اليوم التاريخي”. وأضاف: “كما تعلمون، من أتحدث عنه هو واحد فقط: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

وطلب ترامب من نتنياهو الوقوف، بينما انفجرت أصوات التصفيق في الكنيست.

وتابع ترامب، وسط ضحكات مكتومة: “إنه ليس سهل التعامل، أريد أن أخبركم. ليس من السهل التعامل معه، لكن هذا ما يجعله عظيمًا”.