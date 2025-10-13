تصريحات هامة من ماكرون بشأن قطاع غزة وخطة اليوم التالي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش مشاركته في قمة السلام الخاصة بمدينة شرم الشيخ، أن بلاده جاهزه للمشاركة بشكل كامل في الجهود الدولية الهادفة إلى تثبيت الاستقرار في القطاع، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً مشتركاً يضع الأسس لحل سياسي طويل الأمد يقوم على دعم السلطة الفلسطينية وتنفيذ مبدأ حل الدولتين.

فرنسا جاهزة للمساعدة في تنفيذ الخطة

وتابع ماكرون: فرنسا تنخرط اليوم في هذا الاتفاق، والآن تبدأ أعمالنا المشتركة، موضحاً أن باريس وشركاءها الدوليين سيتوجهون إلى نيويورك لوضع الإطار الدبلوماسي الداعم للمرحلة التالية من الجهود السياسية في غزة، ومؤكداً في الوقت نفسه استعداد بلاده لوضع إطار الأعمال وتقديم الدعم الفني والخطط الميدانية.

وأكد ماكرون أن فرنسا تتعاون مع عدد من الدول الأخرى، من اجل بلورة خطة متكاملة لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، مشيراً إلى أن فرقنا في نيويورك تتعاون مع الفرق الأمريكية وعديد الأطراف الدولية للوصول إلى تصور موحد.

وأعلن الرئيس الفرنسي عن مشاورات جارية لتشكيل حكومة وقتية في القطاع، ناتجة عن جهود وتفاهمات متعددة الأطراف، موضحاً أن هذه السلطة المؤقتة ستدعم السلطة الفلسطينية وتخدم حل الدولتين، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف بهذا المسار السياسي الجديد.

ماكرون جزءًا من ترتيبات الخطة

ونوه ماكرون إلى أن القوات الدولية للأمن ستكون جزءاً من الترتيبات المقبلة، موضحاً أن هذه القوات ستعمل في إطار نزع سلاح حركة حماس وتعزيز الأمن في المنطقة ، معتبراً أن هذه الخطوة ضرورية لتهيئة بيئة آمنة ومستقرة في القطاع.

وأثنى ماكرون على الدعم الدولي الذي حظيت به الخطة، مؤكداً أن ما تحقق هو ثمرة تحركات جماعية للمجتمع الدولي بدعم من أكثر من 141 دولة، لافتاً إلى أن التعاون خلال الأشهر الماضية لعب دوراً حاسماً في بلورة هذا التوافق الدولي.

وتابع ماكرون أن الأغلبية في العالم رأت أن الأمن والاستقرار لا يتحققان إلا عبر الجهود الدبلوماسية المشتركة ، مشدداً على أهمية استمرار التواصل بين القادة والدول المختلفة لضمان تقدم العملية السياسية وعدم فقدان الزخم الذي تحقق.

ودعا إلى مواصلة التنسيق مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية للوصول إلى حل شامل وعادل ينعكس إيجاباً على جميع الأطراف.

وفيما يتعلق بالملف الأمني، قال الرئيس الفرنسي إن أمن الجميع هو أولوية، موضحاً أن هناك جهوداً لتدريب القوات الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بمشاركة أطراف أوروبية وأميركية.

وشدد ماكرون على أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية دولية لبناء مؤسسات أمنية مهنية قادرة على حفظ الاستقرار الداخلي وضمان سلامة السكان.

وأنهى ماكرون كلمته بالتشديد على أن التحرك الدبلوماسي الحالي يجب أن يوازيه جهد عملي لتحرير الرهائن وضمان عودة الحياة الطبيعية، مؤكداً أن فرنسا ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتحقيق هذه الأهداف في إطار من التعاون والالتزام بالحلول السلمية.