تصريحات هامة من ترامب بشأن العلاقة مع الصين

آياتي خيري

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الأمور مع الصين سوف تكون على ما يرام ، داعيا إلى عدم القلق، وكتب ترامب على حسابه على منصة “تروث سوشيال” فى وقت متأخر من أمس الأحد “لا تقلقوا بشأن الصين، كل شيء سيكون على ما يرام! الرئيس الصينى شى جين بينغ لا يريد أن تعانى بلاده من الكساد، وأنا أيضًا لا أريد ذلك. الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين، لا أن تؤذيها” على حد تعبيره.

ومن المعروف أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن أول أمس السبت أنه سيفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 100 فى المئة على الواردات من الصين اعتبارًا من الشهر المقبل.

وتابع ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض أيضًا “ضوابط تصدير” على البرمجيات الأساسية.

وفي سياق متصل ردت الصين، فى وقت سابق اليوم، على قرار ترامب، ودافعت عن القيود التى فرضتها هى على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، لكنها لم تصل إلى حد فرض رسوم جديدة على المُنتجات الأمريكية.

وأضافت الوزارة التجارة الصينية فى بيان، إن ضوابط التصدير التى فرضتها على المعادن الأرضية النادرة، والتى وصفها ترامب يوم الجمعة بأنها “مفاجئة” و”عدائية للغاية”، جاءت بعد سلسلة من الإجراءات الأمريكية منذ المحادثات التجارية الثنائية فى مدريد الشهر الماضي.

وواصل بيان الوزارة أن “هذه الإجراءات أضرت بمصالح الصين وقوّضت بشدة أجواء المحادثات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين”.

وأكدت أن التهديد بفرض رسوم جمركية مرتفعة عند كل منعطف ليس النهج الصحيح للتعامل مع الصين.

آياتي خيري

