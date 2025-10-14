أخبار عالمية

تصريحات الرئيس الفرنسي بقمة شرم الشيخ للسلام

آياتي خيري

علق الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قائلًا إن السلام أصبح ممكنا بالنسبة لإسرائيل وغزة والمنطقة، حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

ومن المعروف أنه قد بدأت صباح اليوم، عملية إطلاق سراح 1716 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر لنقلهم إلى غزة، وذلك حسبما أفادت قناة العربية فى شريط عاجل.

وقد أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، عن نشر أسماء 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياء تقرر الإفراج عنهم فى إطار ما سمّته “صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى”.

وقالت الكتائب في بيانها أن هذه الخطوة تأتي ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق التبادل، الذي يجري بوساطة دولية وبإشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرة إلى أن عملية الإفراج ستتم وفق ترتيبات ميدانية وأمنية متفق عليها.

