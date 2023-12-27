تصاعد خطر الفيضانات في ألمانيا بسبب ارتفاع مستوى المياه

ذكرت الهيئة الألمانية للكوارث يوم الثلاثاء أن خطر الفيضانات يتزايد في عدة مناطق بألمانيا نتيجة ارتفاع مستوى المياه في الأنهار العديدة بسبب التساقطات الغزيرة.

وقد تم إجلاء سكان حي في منطقة (رينتلن) في ولاية (ساكسونيا) السفلى (نيدرزاكسن) في شمال ألمانيا ليلاً في اليوم السابق بسبب خطر فيضان نهر (فيزير) في المنطقة، وقد وصف الموقف بأنه كبير جدًا حسب ما أفادت به الهيئة الفدرالية الألمانية للوقاية من الكوارث (بي بي كاي).

طريق مغلق في هامبورغ بسبب الفيضانات

وفي اليوم الذي سبق ذلك فقد اضطر حوالي 500 شخص في مناطق (هيرينغن) و(فينديهاوزن) المتقاربين لنهر (هيلمي) في ولاية (تورينغن) (الشرق) لمغادرة منازلهم بسبب ارتفاع مستوى المياه الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وقد عبر رئيس الحكومة المحلية في (تورينغن) بودو راميلو عن الوضع على حسابه في منصة اكس حيث أفاد أن (فينديهاوزن غارقة بالمياه).

وفي دائرة (لير) في ولاية (ساكسونيا) السفلى فقد اجتمعت المئات من فرق الإسعاف في المساء لتثبيت مصدات الفيضانات التي أصبحت (شديدة الرخاوة) في بعض المناطق باستخدام أكياس ترابية وفقًا لدومينيك يانسين المتحدث باسم خدمة الإسعاف المحلية.

ويزداد خطر الفيضانات أيضًا في غرب ألمانيا وجنوبها حيث تصل مستويات المياه في الأنهار إلى مستويات قياسية في بعض المناطق وذلك بسبب التساقطات الغزيرة خلال فترة عيد الميلاد وذوبان الثلوج بسبب درجات حرارة مرتفعة لهذا الوقت من العام.

وقد ناشدت السلطات سكان تلك المناطق بعدم الاقتراب من الأنهار ومصدات الفيضانات.