تصاعد التوتر في مضيق تايوان ورصد نشاط عسكري صيني مريب

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية يوم السبت بأنه تم رصد 33 طائرة عسكرية و 7 سفن حربية صينية في المحيط التايواني خلال فترة 24 ساعة، ويعتبر هذا العدد الأعلى من نوعه منذ إجراء الانتخابات الرئاسية في 13 يناير.

مقاتلة حربية صينية

وقد لوحظ أيضًا وجود منطادين صينيين في مضيق تايوان وفقًا للتقارير حتى الساعة السادسة في المساء بالتوقيت المحلي (الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة).

وقد عبرت 13 من الطائرات العسكرية الصينية الخط الفاصل غير الرسمي بين الصين وتايوان، وهو الخط الذي لا تعترف به بكين، وقد أشارت المصادر إلى أنه تم رصد هذه الحركة أيضًا.

وقد تم انتخاب لاي تشينغ تي، من الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان رئيسًا للجزيرة، وقد تعهد بحماية تايوان من (تهديد وترهيب الصين).

وقد وصفت الصين الرئيس المنتخب بأنه انفصالي خطر، حيث تعتبر تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها وتسعى لاستعادتها بالقوة إن لزم الأمر.

وتقول السلطات التايوانية إنها تواجه توغلات شبه يومية لطائرات تابعة للجيش الصيني في المنطقة، وفي العام الماضي فقد قام الجيش الصيني بإجراء أكبر تمرين عسكري في محيط تايوان.

وفي شهر سبتمبر فقد تم إرسال 103 طائرة من قبل الجيش الصيني إلى المنطقة التايوانية خلال فترة 24 ساعة، مما أثار قلق تايبيه واعتبرته عددًا قياسيًا.