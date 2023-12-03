تصاعد التوتر بين إسرائيل وسوريا ولبنان وقصف متبادل

رصدت إسرائيل إطلاق قذيفة صاروخية من سوريا دون اعتراضها مما أدى إلى تصاعد التوتر في المنطقة.

وقد أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية قصفت مصادر الإطلاق في استجابة فورية للهجوم.

وفي سياقٍ متصل فقد أطلق مخربون صاروخًا مضادًا للدروع من لبنان وقد سقط في منطقة مفتوحة قرب بلدة يفتاح دون وقوع إصابات.

وردًا على ذلك فقد قام الجيش الإسرائيلي بقصف عدة مناطق داخل لبنان بواسطة المدفعية.

تشهد المنطقة أيضًا تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس حيث نزح نحو 55500 لبناني بسبب الاشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية.

ووفقًا لتقارير المنظمة الدولية للهجرة يعيش هؤلاء النازحون في ظروف صعبة ومحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.

في إطار الأحداث الأخيرة فقد قامت إسرائيل بقصف عدة مواقع في سوريا بما في ذلك القصف الأخير الذي استهدف محيط دمشق يوم السبت.

وتشير وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن عنصرين من الحرس الثوري قتلا في هذا القصف الإسرائيلي على سوريا.