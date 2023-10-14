تشهد المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان تصاعدًا في التوتر بين حزب الله والقوات الإسرائيلية.

تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله وإطلاق الصواريخ والقذائف عبر الحدود اللبنانية

فقد قام حزب الله بإطلاق صواريخ من داخل لبنان على مواقع عسكرية إسرائيلية في منطقة التلال الواقعة في كفرشوبا ومزارع شبعا والتي تعتبر جزءًا من الأراضي المتنازع عليها منذ حرب عام 1967.

وردًا على ذلك قام الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف مدفعية على مصادر إطلاق النار في الأراضي اللبنانية.

وفيما بعد فقد أصدر حزب الله بيانًا يتبنى الهجوم ويكشف عن استهداف خمسة مواقع عسكرية إسرائيلية باستخدام الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون مؤكدًا وقوع إصابات دقيقة ومباشرة.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة تشهد الحدود الشمالية لإسرائيل تصاعدًا في الاشتباكات حيث يتم إطلاق قذائف بشكل يومي على إسرائيل وتنفذ عمليات تسلل.

وتعود الأحداث إلى استهداف القوات الإسرائيلية لبلدة علما الشعب حيث تم قتل مصور وكالة “رويترز” وأصيب ستة آخرون جراء قذيفة أطلقها الجيش الإسرائيلي.

وقد تم استهداف المكان الذي يجتمع فيه الصحفيون المنتدبون لتغطية الأحداث في جنوب لبنان.