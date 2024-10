تصادم جناح طائرة فيرجن أتلانتيك بطائرة متوقفة في مطار هيثرو بلندن

أعلنت شركتا الطيران “فيرجن أتلانتيك” والخطوط الجوية البريطانية عن وقوع حادث تصادم في مطار هيثرو في لندن يوم السبت، حيث اصطدم طرف جناح طائرة تابعة لشركة “فيرجن أتلانتيك” بطائرة متوقفة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، ويذكر أن الطائرة التي تعرضت للتصادم لم تكن تقل ركاباً.

وقد أكد مطار هيثرو وهو أحد أكثر مطارات بريطانيا ازدحاماً بأنه لم يتم تسجيل أي إصابات بين الركاب جراء الحادث، وأنه لا يتوقع أن يؤثر الحادث على سير العمليات في المطار.

ومن جانبها فقد أصدرت الخطوط الجوية البريطانية بياناً أكدت فيه أن فرقها الهندسية تقوم بتقييم الطائرة المتضررة، وقد تم توفير طائرة بديلة للحد من أي تأثيرات سلبية على عملاء الشركة.

وقد أوضحت “فيرجن أتلانتيك” أن الطائرة المتورطة في الحادث من طراز بوينغ 787-9 وكانت قد أتمت رحلة قبل وقوع التصادم.

وقد وقع الحادث بالقرب من المبنى الركاب الثالث فيما كانت الطائرة في عملية التحرك من منطقة إلى أخرى.

JUST IN – Virgin Atlantic Boeing 787-9 collides with a British Airways Airbus A350-1041 on the ground at London Heathrow.

وقد أفاد المتحدث باسم شركة “فيرجن أتلانتيك” بأنهم بدأوا تحقيقًا شاملاً في الحادث، وأن فرقهم الهندسية تقوم حالياً بفحص الصيانة على الطائرة المتضررة التي تم إخراجها من الخدمة.

وأكد أن الحادث لن يؤثر على برامج رحلات الشركة اليوم.

وأشار مطار هيثرو إلى أنه يتعاون مع خدمات الطوارئ وشركتي الطيران للتعامل مع الحادث.

Two passenger planes on the tarmac at Heathrow Airport have suffered damage after coming into contact ✈️💥✈️

Full story ➡️ https://t.co/hanR0vF3SN pic.twitter.com/G39O0e4XkD

— Sky News (@SkyNews) April 6, 2024