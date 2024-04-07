أخبار عالمية

تصادم جناح طائرة فيرجن أتلانتيك بطائرة متوقفة في مطار هيثرو بلندن

عبد الرحمن عياد
تصادم جناح طائرة فيرجن أتلانتيك بطائرة متوقفة في مطار هيثرو بلندن

أعلنت شركتا الطيران “فيرجن أتلانتيك” والخطوط الجوية البريطانية عن وقوع حادث تصادم في مطار هيثرو في لندن يوم السبت، حيث اصطدم طرف جناح طائرة تابعة لشركة “فيرجن أتلانتيك” بطائرة متوقفة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، ويذكر أن الطائرة التي تعرضت للتصادم لم تكن تقل ركاباً.

وقد أكد مطار هيثرو وهو أحد أكثر مطارات بريطانيا ازدحاماً بأنه لم يتم تسجيل أي إصابات بين الركاب جراء الحادث، وأنه لا يتوقع أن يؤثر الحادث على سير العمليات في المطار.

 

 

ومن جانبها فقد أصدرت الخطوط الجوية البريطانية بياناً أكدت فيه أن فرقها الهندسية تقوم بتقييم الطائرة المتضررة، وقد تم توفير طائرة بديلة للحد من أي تأثيرات سلبية على عملاء الشركة.

وقد أوضحت “فيرجن أتلانتيك” أن الطائرة المتورطة في الحادث من طراز بوينغ 787-9 وكانت قد أتمت رحلة قبل وقوع التصادم.
وقد وقع الحادث بالقرب من المبنى الركاب الثالث فيما كانت الطائرة في عملية التحرك من منطقة إلى أخرى.

 

 

وقد أفاد المتحدث باسم شركة “فيرجن أتلانتيك” بأنهم بدأوا تحقيقًا شاملاً في الحادث، وأن فرقهم الهندسية تقوم حالياً بفحص الصيانة على الطائرة المتضررة التي تم إخراجها من الخدمة.

وأكد أن الحادث لن يؤثر على برامج رحلات الشركة اليوم.

وأشار مطار هيثرو إلى أنه يتعاون مع خدمات الطوارئ وشركتي الطيران للتعامل مع الحادث.

 

 

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of عبد الرحمن عياد
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.